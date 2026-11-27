Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у п'ятницю, 27 листопада, що десять українців, серед яких дев’ятеро дітей і повнолітня вихованка Олешківського дитячого будинку-інтернату, повернулися на підконтрольну Україні територію. Вони перебували на ТОТ Херсонської та Запорізької областей, у Криму й РФ, відомо, що наймолодшій дитині лише 8 років.

Про це повідомив Омбудсман України Дмитро Лубінець, передає Новини.LIVE.

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Україна повернула десятьох громадян із ТОТ та РФ

Повернення українців додому відбулося за сприяння Офісу Омбудсмана в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Посередницею у процесі стала Перша леді США Меланія Трамп. Загалом завдяки її сприянню на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 40 осіб — 39 дітей та одну повнолітню вихованку дитячого будинку-інтернату.

Дмитро Лубінець стверджує, що кожна дитина має власну історію, яка пов'язана з розлукою з рідними, втратою батьків, відсутністю потрібного піклування та очікуванням повернення на територію, що підконтрольна Україні.

Історії повернення дітей

Омбудсман України повідомив, що вдалось повернути 11-річну дівчинку, вона залишилась без нагляду рідних на ТОТ після смерті матері. Пізніше її направили до центру соціально-психологічної реабілітації, рідна тітка тримала з дівчинкою зв'язок, оформила опікунство та планувала забрати її до себе.

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Також вдалось повернути 7-річного хлопчика, мати залишила його з бабусею ще до початку повномасштабної війни з РФ. Жінка вирушила до Чернігівщини, але внаслідок бойових дій не змогла повернутись додому. Бабуся супроводила онука на підконтрольну Україні територію та має намір залишитися там.

Дмитро Лубінець висловив вдячність Першій леді США Меланії Трамп за допомогу та сприяння в організації повернення українських дітей.

"Це частина великої гуманітарної роботи, яку проводить Офіс Омбудсмана України. І я щиро вдячний Першій леді США за те, що сприяла поверненню цих дітей додому! Станом на 25 листопада нам вже вдалося повернути 2 863 українські дитини. Продовжуємо далі працювати, аби таких випадків було ще більше. Повернення українських дітей і цивільних із Росії та тимчасово окупованих територій — безумовний пріоритет для мене", — зазначив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Яку допомогу отримують діти після повернення

Після повернення українські діти проходять медичне обстеження та отримують психологічну, юридичну й соціальну підтримку в Центрі захисту прав дитини при Офісі Омбудсмана. Робота закладу побудована за моделлю "Барнахус", що забезпечує комплексний супровід у комфортних і безпечних умовах та допомагає уникнути повторного психологічного травмування дітей. Для кожного залучають команду фахівців, яка визначає потреби дитини.

Омбудсман закликав медіа етично висвітлювати історії дітей

Дмитро Лубінець надав рекомендації представникам медіа щодо спілкування з дітьми, які повернулися з ТОТ та РФ. Дитина може бути не готова розповідати про пережиті події, журналісти мають дбати про її безпеку, психологічний стан та право на приватність. Також рекомендують уникати запитань про загибель батьків, насильство та депортацію, а фотографії й особисті дані родин захищати, щоб не наражати на небезпеку їхніх близьких на ТОТ. Головний принцип — не допустити повторної психологічної травматизації дитини.

Президент України Володимир Зеленський повідомив у п'ятницю, 27 листопада, що українська сторона повернула дев’ятьох дітей та вихованку інтернату із ТОТ та РФ. Одного з хлопчиків супроводжує бабуся, яка теж захотіла повернутися на підконтрольну Україні територію. Глава держави заявив, що наразі вдалось повернути 2875 дітей.

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський наголосив у вечірньому зверненні 26 листопада, що Угорщина стала учасницею міжнародної коаліції, яка працює над поверненням українських дітей, яких незаконно вивезли до РФ. Наразі об’єднання налічує 54 країни.