Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в пятницу, 27 ноября, что десять украинцев, среди которых девять детей и совершеннолетняя воспитанница Олешковского детского дома-интерната, вернулись на подконтрольную Украине территорию. Они находились на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, в Крыму и РФ; известно, что самому младшему ребенку всего 8 лет.

Об этом сообщил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, передает Новини.LIVE.

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Украина вернула десять граждан из ТВТ и РФ

Возвращение украинцев домой состоялось при содействии Офиса Омбудсмена в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA. Посредницей в этом процессе выступила первая леди США Мелания Трамп. Всего благодаря её содействию на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 40 человек — 39 детей и одну совершеннолетнюю воспитанницу детского дома-интерната.

Дмитрий Лубинец утверждает, что у каждого ребенка есть своя история, связанная с разлукой с родными, потерей родителей, отсутствием необходимой заботы и ожиданием возвращения на территорию, подконтрольную Украине.

Истории возвращения детей

Омбудсмен Украины сообщил, что удалось вернуть 11-летнюю девочку, которая осталась без присмотра родных на ВОТ после смерти матери. Позже её направили в центр социально-психологической реабилитации, родная тётя поддерживала связь с девочкой, оформила опекунство и планировала забрать её к себе.

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Также удалось вернуть 7-летнего мальчика, мать оставила его с бабушкой еще до начала полномасштабной войны с РФ. Женщина отправилась в Черниговскую область, но в результате боевых действий не смогла вернуться домой. Бабушка сопроводила внука на подконтрольную Украине территорию и намерена остаться там.

Дмитрий Лубинец выразил благодарность первой леди США Мелании Трамп за помощь и содействие в организации возвращения украинских детей.

"Это часть большой гуманитарной работы, которую проводит Офис омбудсмена Украины. И я искренне благодарен первой леди США за то, что она способствовала возвращению этих детей домой! По состоянию на 25 ноября нам уже удалось вернуть 2 863 украинских ребенка. Продолжаем работать, чтобы таких случаев было еще больше. Возвращение украинских детей и гражданских лиц из России и временно оккупированных территорий — безусловный приоритет для меня", — отметил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Какую помощь получают дети после возвращения

После возвращения украинские дети проходят медицинское обследование и получают психологическую, юридическую и социальную поддержку в Центре защиты прав ребенка при Офисе омбудсмена. Работа учреждения построена по модели "Барнахус", которая обеспечивает комплексное сопровождение в комфортных и безопасных условиях и помогает избежать повторной психологической травматизации детей. Для каждого ребенка привлекается команда специалистов, которая определяет его потребности.

Омбудсман призвал СМИ этично освещать истории детей

Дмитрий Лубинец дал рекомендации представителям СМИ относительно общения с детьми, вернувшимися из ТОТ и РФ. Ребенок может быть не готов рассказывать о пережитых событиях, журналисты должны заботиться о его безопасности, психологическом состоянии и праве на частную жизнь. Также рекомендуется избегать вопросов о гибели родителей, насилии и депортации, а фотографии и личные данные семей защищать, чтобы не подвергать опасности их близких на ТВТ. Главный принцип — не допустить повторной психологической травматизации ребенка.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в пятницу, 27 ноября, что украинская сторона вернула девятерых детей и воспитанницу интерната с временно оккупированных территорий и из РФ. Одного из мальчиков сопровождает бабушка, которая также захотела вернуться на подконтрольную Украине территорию. Глава государства заявил, что на данный момент удалось вернуть 2875 детей.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский подчеркнул в вечернем обращении 26 ноября, что Венгрия стала участницей международной коалиции, которая работает над возвращением украинских детей, незаконно вывезенных в РФ. В настоящее время в объединение входят 54 страны.