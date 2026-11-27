Омбудсман Дмитро Лубінець та перша леді США Меланія Трамп. Фото: Reuters

Україна працює над організацією нової гуманітарної місії за участю першої леді США Меланії Трамп. Наразі тривають переговори з російською стороною щодо її проведення за зразком місії, яка раніше відбулася в Олешках.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Новини.LIVE.

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Яку роль у процесі відіграє Меланія Трамп

За словами омбудсмана, до переговорного процесу залучені Меланія Трамп та її спеціальний радник Марк Бекман. Українська сторона вже виконала необхідну роботу для початку нової місії.

"З українського боку ми зробили все для запуску нової гуманітарної місії", — зазначив Лубінець.

Він також розповів, що повернення частини українських дітей із Росії та тимчасово окупованих територій тривалий час залишалося складним процесом. Переговори щодо цього питання проводили за посередництва різних сторін, однак відчутного результату вдалося досягти після того, як у 2026 році до процесу долучилася Меланія Трамп.

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Омбудсман додав, що нині з’явилися нові позитивні зрушення. Водночас домовленості щодо наступної гуманітарної місії ще не досягнуті, а переговори тривають.

Як повідомляли Новини.LIVE, 27 листопада Україна повернула з тимчасово окупованих територій та Росії дев’ятьох дітей. Разом із ними додому приїхали бабуся, яка супроводжувала онука, та повнолітня вихованка Олешківського дитячого будинку-інтернату, яка потребує особливої підтримки.

Відомо, що Дмитро Лубінець координував роботу з повернення українців додому через Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини в межах ініціативи Bring Kids Back UA. За сприяння Меланії Трамп на підконтрольну Україні територію вже вдалося загалом повернути 39 дітей.