Омбудсмен Дмитрий Лубинец и первая леди США Мелания Трамп. Фото: Reuters

Украина работает над организацией новой гуманитарной миссии с участием первой леди США Мелании Трамп. В настоящее время ведутся переговоры с российской стороной о её проведении по образцу миссии, которая ранее состоялась в Олешках.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Новини.LIVE.

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Какую роль в этом процессе играет Мелания Трамп

По словам омбудсмена, к переговорному процессу привлечены Мелания Трамп и ее специальный советник Марк Бекман. Украинская сторона уже проделала необходимую работу для начала новой миссии.

"Со стороны Украины мы сделали все для запуска новой гуманитарной миссии", — отметил Лубинец.

Он также рассказал, что возвращение части украинских детей из России и временно оккупированных территорий долгое время оставалось сложным процессом. Переговоры по этому вопросу велись при посредничестве различных сторон, однако ощутимого результата удалось достичь после того, как в 2026 году к процессу присоединилась Мелания Трамп.

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Омбудсмен добавил, что в настоящее время наблюдаются новые положительные сдвиги. В то же время договоренности относительно следующей гуманитарной миссии еще не достигнуты, а переговоры продолжаются.

Как сообщали Новини.LIVE, 27 ноября Украина вернула с временно оккупированных территорий и из России девять детей. Вместе с ними домой приехали бабушка, сопровождавшая внука, и совершеннолетняя воспитанница Олешковского детского дома-интерната, нуждающаяся в особой поддержке.

Известно, что Дмитрий Лубинец координировал работу по возвращению украинцев домой через Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека в рамках инициативы Bring Kids Back UA. При Мелании Трамп на подконтрольную Украине территорию уже удалось вернуть в общем 39 детей.