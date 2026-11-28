Возвращение украинцев из ВОТ. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets. Коллаж: Новини.LIVE

Еще 23 украинца удалось вернуть с временно оккупированных территорий Украины. Среди них есть люди с тяжелыми заболеваниями и ограниченной подвижностью. Некоторые из них годами не могли выехать из-за отсутствия жилья, родственников на подконтрольной Украине территории или физической неспособности самостоятельно преодолеть сложный маршрут.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца в субботу, 28 ноября.

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Из ВОТ вернулись еще 23 украинца

По словам омбудсмена, для многих людей решение покинуть оккупированные территории созревало месяцами. Иногда же уезжать приходилось из-за непосредственной угрозы жизни.

Дмитрий Лубинец рассказал несколько историй украинцев, которым удалось помочь вернуться.

В частности, в Луганской области под оккупацией оставалась супружеская пара пожилого возраста. Во время оккупации они помогали украинским военным продуктами. Однако после доноса в их дом пришли с обыском, изъяли телефоны, а семья оказалась под постоянным пристальным вниманием оккупационных структур.

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В то же время состояние здоровья обоих ухудшалось. Из-за диабета мужчине ампутировали ногу, а жена перенесла инсульт. Несмотря на это, она продолжала самостоятельно вести хозяйство и ухаживать за мужем. Их дочь сейчас находится за границей, а на подконтрольной Украине территории встретить супругов было некому.

Поэтому при организации возвращения было важно не только найти маршрут, но и заранее решить вопросы дальнейшего проживания и помощи после прибытия.

Еще одна история касается семьи из Раденска в Херсонской области. Люди также долго не решались уезжать, поскольку у них не было родственников на территории, контролируемой Украиной. Ситуацию осложняло состояние здоровья: у женщины было онкологическое заболевание, у мужа — тяжелая болезнь сердца, а их родственник перенес ампутацию.

Переломным моментом стал удар дрона, в результате которого был разрушен их дом. Люди получили контузии. По возвращении их направили в медицинское учреждение, где они смогут пройти необходимые обследования и получить помощь.

Также удалось вернуть женщину, которая в оккупированном селе фактически оставалась одна с тремя людьми. Она ухаживала за мужем с деменцией и лежачей родственницей пожилого возраста. В доме не было стабильного электроснабжения, воды, отопления и необходимых лекарств. Постоянные обстрелы и жизнь в таких условиях привели к паническим атакам.

Даже чтобы позвонить сыну, который уже находился на подконтрольной Украине территории, женщине приходилось идти на другой конец села к знакомой. У той был генератор, благодаря которому можно было зарядить телефон.

Когда появилась возможность уехать, женщина попросила помочь также одинокой соседке, которая жила на соседней улице. В результате удалось вернуть обеих женщин. Сегодня семья снова вместе.

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что люди часто остаются в зоне оккупации не потому, что не хотят уезжать. Они боятся, что из-за болезни, возраста, отсутствия денег, жилья или родных не смогут справиться с жизнью после возвращения.

По словам омбудсмена, теперь ещё 23 украинца находятся в безопасности. В то же время на временно оккупированных территориях остаются люди, которые также не могут выехать самостоятельно.

Скриншот сообщения Лубинца/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что 27 ноября 2026 года десять украинцев, среди которых девять детей и совершеннолетняя воспитанница интерната, вернулись с временно оккупированных территорий и из России. Самому младшему ребенку — восемь лет, а сами эвакуированные находились на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, в Крыму и РФ. Возвращение состоялось при содействии Офиса омбудсмена и первой леди США Мелании Трамп в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

Также мы писали, что Украина ведет переговоры с Россией о проведении новой гуманитарной миссии с участием первой леди США Мелании Трамп. К переговорному процессу также привлечен ее специальный советник Марк Бекман, а украинская сторона уже выполнила необходимую подготовительную работу. По словам Дмитрия Лубинца, в настоящее время наблюдаются положительные сдвиги, однако окончательных договоренностей относительно миссии пока нет.