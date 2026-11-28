Возвращение детей из ТОТ. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets. Коллаж: Новини.LIVE

По возвращении в Украину каждый ребенок проходит индивидуальную оценку потребностей с участием психологов и социальных работников. Специалисты определяют, в какой помощи нуждается ребенок и его семья — от медицинских услуг до возобновления обучения и оформления документов. По результатам оценки для каждого ребенка составляют план реинтеграции и назначают ответственного за координацию помощи.

Об этом во время встречи с детьми, которых накануне вернули в Украину, журналистке Новини.LIVE Анне Сирык рассказала представительница по правам ребенка Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Оксана Червякова.

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Как составляют планы реинтеграции для спасенных детей

По словам Оксаны Червяковой, после возвращения специалисты оценивают потребности каждого ребенка и определяют, какие именно услуги и поддержка ему необходимы. При этом учитываются обстоятельства пребывания в оккупации и последствия, которые они могли иметь для ребенка.

Как пояснила представительница омбудсмена, при оценке важно прежде всего выяснить, какие потребности ребенка остались неудовлетворенными:

"Чтобы понять, какая помощь нужна, нужно исходить из того, что было нарушено".

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В частности, специалисты отдельно работают над вопросами образования, медицины, социальных услуг и оформления документов. Например, из-за пребывания в оккупации у ребенка могут возникнуть пробелы в обучении, которые необходимо восполнить для возвращения в украинскую школу. Также семьи могут нуждаться в помощи с документами, поскольку дети возвращаются без них или с документами российского образца.

Оксана Червякова объяснила, как организуется дальнейшее сопровождение детей после возвращения в Украину и кто отвечает за координацию необходимой помощи. По её словам, для каждого ребёнка назначается отдельный координатор, а после оценки потребностей разрабатывается индивидуальный план реинтеграции:

"У каждого ребенка есть свой координатор, который будет координировать действия государства и гражданского общества, обеспечивая удовлетворение всех потребностей. После оценки потребностей в течение трёх дней составляется индивидуальный план реинтеграции".

При необходимости семьи получают одежду, продукты и денежную поддержку.

Продолжительность сопровождения зависит от пережитого ребенком опыта и его индивидуальных потребностей. Помощь может продолжаться от шести до 18 месяцев.

Новини.LIVE сообщали, что 28 ноября 2026 года с временно оккупированных территорий удалось вернуть ещё 23 украинца, среди которых были люди с тяжёлыми заболеваниями и ограниченной мобильностью. Некоторые из них годами не могли выехать из-за отсутствия жилья, поддержки родных или физической неспособности самостоятельно преодолеть маршрут. После возвращения людям организовали необходимую помощь, в частности медицинское сопровождение.

Также мы писали, что 27 ноября на подконтрольную Украине территорию вернули десять граждан из ВОТ, Крыма и России, среди них — девять детей и совершеннолетняя воспитанница интерната. Возвращение состоялось при содействии Офиса омбудсмена и первой леди США Мелании Трамп в рамках инициативы Bring Kids Back UA.