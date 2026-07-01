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Головна Новини дня Врегулювання цін на пальне в Україні: за якої умови вартість піде на спад

Врегулювання цін на пальне в Україні: за якої умови вартість піде на спад

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 05:44
За якої умови на українських АЗС подешевшає пальне
Територія АЗС. Фото ілюстративне: kurkul.com

Ціни на пальне на українських АЗС почнуть знижуватися тоді, коли вдасться врегулювати конфлікт на Близькому Сході. Зміна зовнішніх обставин відкриває вікно можливостей для вплину на паливних магнатів. Наразі ж змусити бізнес працювати в мінус неможливо.

Про це в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 30 червня, повідомив нардеп від "Слуги народу" Богдан Кицак.

Коли в Україні подорожчає пальне

Ситуацію з вартістю пального Кицак назвав ринковою історією. На його думку, доки триває війна на Близькому Сході, доти й не варто очікувати зниження цін на українських АЗС.

"Щойно відбудеться повне врегулювання ситуації, я думаю, уже абсолютно всі тиснутимуть на великих лідерів українських паливних компаній, щоб більш динамічно відбувалося зниження ціни", — підсумував нардеп.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ та місцеві соцмережі повідомляв про проблеми з пальним і логістикою на території РФ. Зокрема, обмеження щодо продажу дизеля та палива запровадили в Ханти-Мансійському автономному окрузі. Це головний нафтовидобувний регіон Росії.

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Також Новини.LIVE з посиланням на ForPost писав, що в тимчасово окупованому Севастополі у Криму скоротилася кількість рейсів громадського транспорту. Тролейбуси курсують лише періодично. Частину автобусів скасували. Причина — дефіцит палива.

ціни на паливо паливо ефір Новини.LIVE
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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