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Головна Новини дня У Криму через дефіцит бензину скоротили рейси громадського транспорту

У Криму через дефіцит бензину скоротили рейси громадського транспорту

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2026 00:01
Дефіцит палива в Криму — у Севастополі скорочують рейси громадського транспорту
Маршрутка стоїть на зупинці. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У тимчасово окупованому Севастополі скоротилася кількість рейсів громадського транспорту. Причиною цього стали відключення електроенергії та дефіцит палива.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ForPost.

Чому в Севастополі скорочують громадський транспорт

Як пише видання, у Севастополі пасажири вже кілька днів штурмують громадський транспорт, який залишився на маршрутах.

І все через те, що тролейбуси через відключення світла курсують лише періодично, частина автобусів через дефіцит палива скасована, а інтервали автобусних маршрутів збільшені.

Зокрема, так званий голова Спілки транспортних компаній Севастополя Віктор Риков стверджує, що транспортним підприємствам виділяють лише чверть від реально необхідного обсягу палива. Деякі з них працюють за рахунок власних запасів із частковою допомогою від "регіонального уряду". При цьому вартість палива вже давно перевищує розрахунки, які були закладені в контракті.

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"Коли розраховували відшкодування за контрактом, закладали 76 рублів за літр палива. Вчора (24 червня — Ред.) ми купували його по 145 рублів за літр. У нас через паливо, крім міських перевезень, на 80% впали й міжміські перевезення", — сказав Риков.

Трохи легша ситуація у перевізників, які працюють на газі, але й тут є нюанси. Так, транспорт ГУП "Севелетроавтотранс" заправляють без черги. Що стосується приватних перевізників — вони стоять у загальній черзі на заправках разом із таксі та звичайними автомобілями.

За словами Рикова, закупівля палива для Криму перетворилася на лотерею з непередбачуваним результатом. Він пояснив, що постачання відбувається лише сухопутним маршрутом, а цей маршрут перебуває "під інтенсивним тиском противника".

Риков додав, що так звана влада Севастополя поки що не озвучила системного вирішення проблеми, тому в перспективі можуть відбутися серйозні зміни у всій транспортній системі міста.

Як повідомляло Новини.LIVE, після серії ударів ЗСУ по логістиці та інших об’єктах РФ у Криму зросла кількість охочих покинути півострів. На цьому тлі біля Кримського мосту утворилися великі затори на виїзді, тоді як у бік півострова автомобілів майже немає. Більше того, окупанти вже ввели режим надзвичайної ситуації й навіть евакуювали дитячий центр "Артек".

Також ми писали, що, за словами голови Меджлісу Рефата Чубарова, у разі відсутності світла та палива в Криму — Кремль буде змушений сісти за стіл переговорів.

Крим паливо громадський транспорт
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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