Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Крыму из-за дефицита бензина сократили рейсы общественного транспорта

В Крыму из-за дефицита бензина сократили рейсы общественного транспорта

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 00:01
Дефицит топлива в Крыму - в Севастополе сокращают рейсы общественного транспорта
Маршрутка стоит на остановке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во временно оккупированном Севастополе произошло сокращение количества рейсов общественного транспорта. Причиной тому стали отключения света и дефицит топлива.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ForPost.

Почему в Севастополе сокращают общественный транспорт

Как пишет издания, в Севастополе пассажиры уже несколько дней штурмуют общественный транспорт, который остался на маршрутах.

И все по причине того, что троллейбусы из-за отключений света ходят лишь переодически, часть автобусов из-за дефицита топлива отменена, а интервалы автобусных маршрутов увеличены.

В частности, так называемый глава Союза транспортных компаний Севастополя Виктор Рыков утверждает, что транспортным предприятиям выделяют лишь четверть от реально необходимого объема топлива. Некоторые из них работают за счет своих запасов с частичной помощью от "регионарного правительства". При этом стоимость топлива уже давно превышает расчеты, которые были заложены в контракте.

Читайте также:

"Когда считали возмещение за контракт, закладывали 76 рублей за литр топлива. Вчера (24 июня — Ред.) мы его приобретали по 145 рублей за литр топлива. У нас из-за топлива, кроме городских перевозок, на 80% упала и междугородная перевозка", — сказал Рыков.

Чуть легче ситуация у перевозчиков, которые работают на газу, но и тут есть нюансы. Так, транспорт ГУП "Севэлетроавтотранс" заправляют без очереди. Что касается частных перевозчиков — они стоят в общей очереди на заправках вместе с такси и обычными автомобилями.

По словам Рыкова, закупка топлива для Крыма стала лотереей с непредсказуемым исходом. Он объяснил, что снабжение происходит только по сухопутному маршруту, а этот маршрут находится "под интенсивным воздействием противника".

Рыков добавил, что так называемые власти Севастополя пока не озвучили системного решения проблемы, поэтому в перспективе могут быть серьезные изменения во всей транспортной системе города.

Как сообщало Новини.LIVE, после серии ударов ВСУ по логистике и другим объектам РФ, в Крыму увеличилось число желающих покинуть полуостров. На этом фоне у Крымского моста обрадовались большие пробки на выезд, тогда как в сторону полуострова авто почти нет. Более того, оккупанты ввели уже режим чрезвычайной ситуации и даже эвакуировали действий центр "Артек".

Также мы писали, что по словам главы Меджлиса Рефата Чубарова, в случае отсутствия света и топлива в Крыму — Кремль будет вынужден сесть за стол переговоров.

Крым топливо общественный транспорт
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации