При каком условии топливо на украинских АЗС подешевеет

Территория АЗС. Фото иллюстративное: kurkul.com

Цены на топливо на украинских АЗС начнут снижаться, когда удастся урегулировать конфликт на Ближнем Востоке. Изменение внешних обстоятельств открывает окно возможностей для оказания влияния на топливных магнатов. Пока же заставить бизнес работать в убыток невозможно.

Об этом в эфире Вечір.LIVE во вторник, 30 июня, сообщил народный депутат от партии "Слуга народа" Богдан Кицак.

Когда в Украине подорожает топливо

Ситуацию со стоимостью топлива Кицак назвал рыночным явлением. По его мнению, пока продолжается война на Ближнем Востоке, не стоит ожидать снижения цен на украинских АЗС.

"Как только ситуация полностью урегулируется, я думаю, уже абсолютно все будут оказывать давление на крупных руководителей украинских топливных компаний, чтобы снижение цен происходило более динамично", — подытожил народный депутат.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ и местные соцсети сообщал о проблемах с топливом и логистикой на территории РФ. В частности, ограничения на продажу дизеля и бензина ввели в Ханты-Мансийском автономном округе. Это главный нефтедобывающий регион России.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на ForPost писал, что во временно оккупированном Севастополе в Крыму сократилось количество рейсов общественного транспорта. Троллейбусы курсируют лишь периодически. Часть автобусов отменили. Причина — дефицит топлива.