ВР вимагає від Шмигаля звіту щодо угоди про копалини

Засідання Верховної Ради. Фото: Ґвара Медіа

Народна депутатка Ірина Фріз повідомила, що депутати два дні поспіль вимагають провести засідання парламенту. Вони хочуть почути пояснень від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо угоди про рідкісноземельні метали.

Про це Фріз заявила в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 27 лютого.

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Нардепка заявила, що уряд фактично усунув Верховну Раду від роботи над документом, хоча за законом міжнародні угоди мають ратифікуватися парламентом.

"Якби депутати були дотичні до роботи над цією угодою, я впевнена, що і президент, і уряд мали б набагато більше адвокації щодо її плюсів або до загроз, які вона може в собі містити і які треба відкоригувати", — зазначила Фріз.

За словами депутатки, доступна версія угоди, яка ширилась учора в медіа, є лише декларацією. За її словами, ключові деталі приховані в додатках.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський не має наміру підписувати другу угоду зі Сполученими Штатами, якщо та не міститиме ширших гарантій безпеки.

Окрім того, Зеленський заявив, що угода про копалини зі США може стати великим успіхом або залишитися непоміченою. Він наголосив, що це буде залежати від розмови з Дональдом Трампом.