Головна Новини дня ВПК України "переїхав" до Польщі — подробиці від Сікорського

ВПК України "переїхав" до Польщі — подробиці від Сікорського

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 02:12
Ракети та дрони для ЗСУ частково виробляють у Польщі, заявив голова МЗС країни Радослав Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: Reuters

Українська "оборонка" частково евакуювалася за кордон до Польщі. Виробництво українських дронів та ракет тепер частково розташоване на території цієї країни.

Про це в інтерв'ю телеканалу TVP World заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Читайте також:

В чому вигода для України

За словами Сікорського, така релокація дозволяє випускати ракети та БпЛА без ризику миттєвого знищення цехів російськими ударами.

Варшава продовжує підтримувати Київ ресурсами. Сікорський зізнався, що вже збився з рахунку щодо кількості військових траншів.

"У нас зараз, я вже втрачаю лік, здається, 48-ма передача обладнання Україні", — зазначив міністр.

Крім того, Польща фінансово долучилася до закупівлі американської зброї для ЗСУ. Сікорський також анонсував спільні проєкти в рамках програми ЄС SAFE.

Європа виділяє колосальні кошти — 44 мільярди євро — на посилення оборонної промисловості континенту. Польський міністр запевнив: частина цих грошей піде на реалізацію проєктів саме з українськими партнерами. 

Раніше експосол США Джон Гербст зробив прогноз, коли в Україні може закінчитись війна. Він заявив про умови, які можуть на це вплинути.

Тим часом президент Зеленський заявив, що угода про двосторонні гарантії безпеки зі США готова до підписання. На фінальній стадії перебуває й угода про відновлення та економічний розвиток за участю Європи та США.

Польща зброя ракети дрони війна в Україні Радослав Сікорський ВПК
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
