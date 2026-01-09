Ракеты и дроны для ВСУ частично производят в Польше, заявил глава МИД страны Радослав Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: Reuters

Украинская "оборонка" частично эвакуировалась за границу в Польшу. Производство украинских дронов и ракет теперь частично расположено на территории этой страны.

Об этом в интервью телеканалу TVP World заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

В чем выгода для Украины

По словам Сикорского, такая релокация позволяет выпускать ракеты и БпЛА без риска мгновенного уничтожения цехов российскими ударами.

Варшава продолжает поддерживать Киев ресурсами. Сикорский признался, что уже сбился со счета по количеству военных траншей.

"У нас сейчас, я уже теряю счет, кажется, 48-я передача оборудования Украине", — отметил министр.

Кроме того, Польша финансово присоединилась к закупке американского оружия для ВСУ. Сикорский также анонсировал совместные проекты в рамках программы ЕС SAFE.

Европа выделяет колоссальные средства — 44 миллиарда евро — на усиление оборонной промышленности континента. Польский министр заверил: часть этих денег пойдет на реализацию проектов именно с украинскими партнерами.

