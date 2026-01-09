Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ВПК Украины "переехал" в Польшу — подробности от Сикорского

ВПК Украины "переехал" в Польшу — подробности от Сикорского

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 02:12
Ракеты и дроны для ВСУ частично производят в Польше, заявил глава МИД страны Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: Reuters

Украинская "оборонка" частично эвакуировалась за границу в Польшу. Производство украинских дронов и ракет теперь частично расположено на территории этой страны.

Об этом в интервью телеканалу TVP World заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Реклама
Читайте также:

В чем выгода для Украины

По словам Сикорского, такая релокация позволяет выпускать ракеты и БпЛА без риска мгновенного уничтожения цехов российскими ударами.

Варшава продолжает поддерживать Киев ресурсами. Сикорский признался, что уже сбился со счета по количеству военных траншей.

"У нас сейчас, я уже теряю счет, кажется, 48-я передача оборудования Украине", — отметил министр.

Кроме того, Польша финансово присоединилась к закупке американского оружия для ВСУ. Сикорский также анонсировал совместные проекты в рамках программы ЕС SAFE.

Европа выделяет колоссальные средства — 44 миллиарда евро — на усиление оборонной промышленности континента. Польский министр заверил: часть этих денег пойдет на реализацию проектов именно с украинскими партнерами.

Ранее экс-посол США Джон Хербст сделал прогноз, когда в Украине может закончиться война. Он заявил об условиях, которые могут на это повлиять.

Между тем президент Зеленский заявил, что соглашение о двусторонних гарантиях безопасности с США готово к подписанию. На финальной стадии находится и соглашение о восстановлении и экономическом развитии с участием Европы и США.

Польша оружие ракеты дроны война в Украине Радослав Сикорский ВПК
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации