ВПК окупантів РФ став рекордно просідати — в чому причина

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 07:03
Оновлено: 07:16
РФ стала виробляти менше зброї — експерт назвала причину падіння рівня ВПК
Військовий завод у РФ. Ілюстративне фото: росЗМІ

У Росії почало скорочуватися виробництво на військових заводах. ВПК, який став головним двигуном російської економіки, завдяки трильйонним видаткам на держоборонзамовлення з бюджету, раптово дав збій.

Про це пишуть опозиційні Кремлю росЗМІ з посиланням на дані Росстату.

Наскільки зменшився ВПК Росії

Пов'язані з ВПК галузі вперше з початку 2022 року перейшли до стагнації або скорочення виробництва після двозначних темпів зростання майже три роки поспіль, випливає з даних Росстату.

"Виробництво готових металевих виробів", яке злетіло 26,4% у 2023 році, 31,6% у 2024-му і показувало зростання на 21,2% у серпні, у вересні несподівано пішло у мінус. Випуск "інших транспортних засобів", до яких статистика відносить танки й БМП, сповільнив зростання більш ніж у 10 разів — 6% у вересні проти 61,2% у серпні. Минулого року виробництво в цій категорії злетіло на 34,2%, а у 2023-му — на 29%.

Порівняно із серпнем обидві галузі показали обвальний спад — на 6% та 20% відповідно, за оцінкою Райффайзенбанку.

Дані з військової промисловості "виглядають шокуючими", пишуть аналітики MMI: галузі ВПК, які раніше тягли економіку вгору, цього разу потягли індекс обробних галузей вниз: у вересні він додав лише 0,4% у річному виразі — у 8 разів менше.

Судячи з усього, те, що відбувається в промисловості, — результат проблем у бюджеті, не виключає Наталія Орлова, головний економіст Альфа-банку. 

Раніше повідомлялось, що США приготували ще один потужний пакет санкцій, якщо диктатор Путін відмовиться зупинити вогонь. Обмеження можуть торкнутися банківського сектору, нафтогазової галузі та заморожених активів РФ.

Також ми інформували, що після нових санкцій США акції провідних російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл" зазнали значного падіння. Капіталізація обох компаній скоротилася на мільярди доларів.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
