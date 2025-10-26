Военный завод в РФ. Иллюстративное фото: росСМИ

В России начало сокращаться производство на военных заводах. ВПК, который стал главным двигателем российской экономики, благодаря триллионным расходам на гособоронзаказ из бюджета, внезапно дал сбой.

Об этом пишут оппозиционные Кремлю росСМИ со ссылкой на данные Росстата.

Насколько уменьшился ВПК России

Связанные с ВПК отрасли впервые с начала 2022 года перешли к стагнации или сокращению производства после двузначных темпов роста почти три года подряд, следует из данных Росстата.

"Производство готовых металлических изделий", которое взлетело 26,4% в 2023 году, 31,6% в 2024-м и показывало рост на 21,2% в августе, в сентябре неожиданно ушло в минус. Выпуск "других транспортных средств", к которым статистика относит танки и БМП, замедлил рост более чем в 10 раз — 6% в сентябре против 61,2% в августе. В прошлом году производство в этой категории взлетело на 34,2%, а в 2023-м — на 29%.

По сравнению с августом обе отрасли показали обвальный спад — на 6% и 20% соответственно, по оценке Райффайзенбанка.

Данные по военной промышленности "выглядят шокирующими", пишут аналитики MMI: отрасли ВПК, которые ранее тянули экономику вверх, на этот раз потянули индекс обрабатывающих отраслей вниз: в сентябре он прибавил всего 0,4% в годовом выражении — в 8 раз меньше.

Судя по всему, происходящее в промышленности — результат проблем в бюджете, не исключает Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.

