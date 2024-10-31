Вперше за 130 років на горі Фудзі відсутній сніг

Гора Фудзі в Японії. Фото: Pexels

На горі Фудзі в Японії досі відсутній сніг через аномальну температуру. Це сталося вперше за 130 років.

Про це повідомляє CNN.

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Відсутність снігу на горі Фудзі

Зазвичай сніг на японській горі Фудзі з'являється ще до початку жовтня, однак не цього року. Це вперше за 130 років, за які ведуться письмові спостереження.

Не покриті снігом вершини гори викликають занепокоєння щодо впливу кліматичної кризи на цю регіональну екосистему.

Минулого року перший сніг на горі Фудзі зафіксували 5 жовтня, але він розтанув на початку листопада через аномально теплу погоду.

В японському місцевому метеорологічному бюро Кофу зазначили, що відсутність снігу цього року також пов'язана з незвично теплою погодою для цього сезону.

"Через те, що високі температури в Японії зберігаються з літа, і оскільки йшов дощ, снігопадів не було", — сказав метеоролог Сінічі Янагі.

Нагадаємо, японці розробили революційну прозору куртку, що забезпечує тепло завдяки інфрачервоному випромінюванню.

Раніше в аеропорту Міядзакі на південному заході Японії вибухнула бомба часів Другої світової війни.