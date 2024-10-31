Впервые за 130 лет на горе Фудзи отсутствует снег

Впервые за 130 лет — на горе Фудзи до сих пор не выпал снег
На горе Фудзи в Японии до сих пор отсутствует снег из-за аномальной температуры. Это произошло впервые за 130 лет.
Об этом сообщает CNN.
Отсутствие снега на горе Фудзи
Обычно снег на японской горе Фудзи появляется еще до начала октября, но не в этом году. Это впервые за 130 лет, за которые ведутся письменные наблюдения.
Не покрытые снегом вершины горы вызывают беспокойство относительно влияния климатического кризиса на эту региональную экосистему.
В прошлом году первый снег на горе Фудзи зафиксировали 5 октября, но он растаял в начале ноября из-за аномально теплой погоды.
В японском местном метеорологическом бюро Кофу отметили, что отсутствие снега в этом году также связано с необычно теплой погодой для этого сезона.
"Из-за того, что высокие температуры в Японии сохраняются с лета, и поскольку шел дождь, снегопадов не было", — сказал метеоролог Синичи Янаги.
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