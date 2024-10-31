Впервые за 130 лет на горе Фудзи отсутствует снег

Гора Фудзи в Японии. Фото: Pexels

На горе Фудзи в Японии до сих пор отсутствует снег из-за аномальной температуры. Это произошло впервые за 130 лет.

Об этом сообщает CNN.

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Отсутствие снега на горе Фудзи

Обычно снег на японской горе Фудзи появляется еще до начала октября, но не в этом году. Это впервые за 130 лет, за которые ведутся письменные наблюдения.

Не покрытые снегом вершины горы вызывают беспокойство относительно влияния климатического кризиса на эту региональную экосистему.

В прошлом году первый снег на горе Фудзи зафиксировали 5 октября, но он растаял в начале ноября из-за аномально теплой погоды.

В японском местном метеорологическом бюро Кофу отметили, что отсутствие снега в этом году также связано с необычно теплой погодой для этого сезона.

"Из-за того, что высокие температуры в Японии сохраняются с лета, и поскольку шел дождь, снегопадов не было", — сказал метеоролог Синичи Янаги.

Напомним, японцы разработали революционную прозрачную куртку, обеспечивающую тепло благодаря инфракрасному излучению.

Ранее в аэропорту Миядзаки на юго-западе Японии взорвалась бомба времен Второй мировой войны.