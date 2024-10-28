Японці створили прозору куртку з підігрівом — у чому її унікальність

Прозорий "пуховик". Фото: Love The Work

Японці створили революційну прозору куртку, яка грітиме завдяки інфрачервоному випромінюванню. Down-Less Down Jacket схожий на пуховик, виготовлений з напівпрозорого інноваційного матеріалу та не містить всередині ану пухового, ані штучного наповнювача.

Про це повідомляє сайт Love The Work.

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Прозора куртка, що зігріє в мороз

Японський виробник Sumitomo Metal Mining виготовив Solament — інноваційний матеріал, який виробляє тепло за допомогою перетворення інфрачервоного світла. Пуховик Down-Less Down Jacket від дизайнера Косуке Цумури — це перший проєкт компанії.



Куртка Down-Less Down Jacket схожа на пуховик, але без пуху чи іншого наповнювача всередині. За словами дизайнера, одяг забезпечує тепло, порівнянне з традиційним пуховиком без використання пір'я.

Гріюча японська куртка. Фото: Love The Work

"Ніякої шкоди тваринам, ніяких виробничих слідів; такий одяг, як цей прозорий пуховик, може стати майбутнім чистого, свідомого одягу", — йдеться в повідомленні.

Враховуючи прозору природу матеріалу Solament, він може мати багато застосувань і галузей, на які може вплинути. Якщо розглядати цю куртку як приклад, то цікавий предмет одягу може поки що з'явитися лише на модному показі, але його переваги, безумовно, можуть мати трансформаційний вплив на швейну індустрію.

Прозорий гріючий матеріал. Фото: Love The Work

Нагадаємо, вперше за шість років "ангели" Victoria's Secret знову вийшли на подіум фешн-шоу. Довгоочікуваний показ відбувся 15 жовтня у Нью-Йорку.

Також Новини.LIVE писали, які куртки будуть актуальні цієї зими. Пуховик залишається незамінною частиною гардероба для холодної пори року, але цього сезону він вражає своїм різноманіттям і незвичними рішеннями.