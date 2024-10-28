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Японці створили прозору куртку, що зігріє у найлютіші морози

28 жовтня 2024 08:47
Галина Шподарева - редактор
Японці створили прозору куртку з підігрівом — у чому її унікальність
Прозорий "пуховик". Фото: Love The Work
Галина Шподарева - редактор

Японці створили революційну прозору куртку, яка грітиме завдяки інфрачервоному випромінюванню. Down-Less Down Jacket схожий на пуховик, виготовлений з напівпрозорого інноваційного матеріалу та не містить всередині ану пухового, ані штучного наповнювача. 

Про це повідомляє сайт Love The Work

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Куртка з підігрівом
Куртка з підігрівом. Фото: Love The Work

Прозора куртка, що зігріє в мороз

Японський виробник Sumitomo Metal Mining виготовив Solament — інноваційний матеріал, який виробляє тепло за допомогою перетворення інфрачервоного світла. Пуховик Down-Less Down Jacket від дизайнера Косуке Цумури — це перший проєкт компанії. 

Куртка Down-Less Down Jacket схожа на пуховик, але без пуху чи іншого наповнювача всередині. За словами дизайнера, одяг забезпечує тепло, порівнянне з традиційним пуховиком без використання пір'я.

Гріюча японська куртка
Гріюча японська куртка. Фото: Love The Work

"Ніякої шкоди тваринам, ніяких виробничих слідів; такий одяг, як цей прозорий пуховик, може стати майбутнім чистого, свідомого одягу", — йдеться в повідомленні.

Враховуючи прозору природу матеріалу Solament, він може мати багато застосувань і галузей, на які може вплинути. Якщо розглядати цю куртку як приклад, то цікавий предмет одягу може поки що з'явитися лише на модному показі, але його переваги, безумовно, можуть мати трансформаційний вплив на швейну індустрію.

Прозорий гріючий матеріал
Прозорий гріючий матеріал. Фото: Love The Work

Нагадаємо, вперше за шість років "ангели" Victoria's Secret знову вийшли на подіум фешн-шоу. Довгоочікуваний показ відбувся 15 жовтня у Нью-Йорку.

Також Новини.LIVE писали, які куртки будуть актуальні цієї зими. Пуховик залишається незамінною частиною гардероба для холодної пори року, але цього сезону він вражає своїм різноманіттям і незвичними рішеннями. 

Японія морози одяг мода Дизайн куртка

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10:01 Наслідки ударів по Харківщині — постраждало понад 20 людей

09:58 Пішов з життя одеський забудовник і мультимільйонер Аднан Ківан

09:55 Зарплати до 30 тис. грн — ТОП-5 вакансій з бронюванням

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

09:55 На Харківщині жінка чекала окупації РФ — як її покарав суд

09:49 У Києві попередили про погіршення якості повітря

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