Японцы создали прозрачную куртку с подогревом – в чем ее уникальность

Прозрачный "пуховик". Фото: Love The Work

Японцы создали революционную прозрачную куртку, которая будет греть благодаря инфракрасному излучению. Down-Less Down Jacket похож на пуховик, изготовленный из полупрозрачного инновационного материала и не содержит внутри ни пухового, ни искусственного наполнителя.

Об этом сообщает сайт Love The Work.

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Прозрачная греющая куртка для морозов

Японский производитель Sumitomo Metal Mining изготовил Solament — инновационный материал, производящий тепло посредством преобразования инфракрасного света. Пуховик Down-Less Down Jacket от дизайнера Косуке Цумуры — это первый проект компании.



Куртка Down-Less Down Jacket похожа на пуховик, но без пуха или другого наполнителя внутри. По словам дизайнера, одежда обеспечивает тепло, сравнимое с традиционным пуховиком без использования перьев.

Греющая японская куртка. Фото: Love The Work

"Никакого вреда животным, никаких производственных следов; такая одежда, как этот прозрачный пуховик, может стать будущим чистой, сознательной одежды", — говорится в сообщении.

Учитывая прозрачную природу материала Solament, он может иметь множество применений и отраслей, на которые может повлиять. Если рассматривать эту куртку как пример, то интересный предмет одежды может пока появиться только на модном показе, но его преимущества, безусловно, могут оказать трансформационное влияние на швейную индустрию.

Прозрачный греющий материал. Фото: Love The Work

Напомним, впервые за шесть лет "ангелы" Victoria's Secret снова вышли на подиум фэшн-шоу. Долгожданный показ состоялся 15 октября в Нью-Йорке.

Также Новини.LIVE писали, какие куртки будут актуальны этой зимой. Пуховик остается незаменимой частью гардероба для холодного времени года, но в этом сезоне он поражает своим разнообразием и необычными решениями.