АРМА вперше конфіскувала криптоактиви на 8,3 мільйона USDT

Людина з телефоном і гроші в руці. Фото: Новини.LIVE, Unsplash

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) вперше в українській історії отримало в управління заарештовані віртуальні активи хакерів. На спеціальний державний криптогаманець надійшло понад 8,3 мільйона USDT, що в еквіваленті становить більше ніж 372 мільйони гривень. Ці гроші належали міжнародній кіберзлочинній групі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на генерального прокурора Руслана Кравченка.

Мільйонні збитки від кібератак

Заарештована криптовалюта зберігалася на цифрових адресах, які повністю контролювалися одним із ключових членів хакерського угруповання.

"Сучасна злочинність давно перешла в цифровий простір. А розслідування кіберзлочинів давно вийшли за межі України", — заявив генеральний прокурор.

Затримання хакерів

Шахраї викрадали секретні дані у громадян та великих фірм в країнах Європи і США та вимагали за них величезні викупи. Загальні збитки від їх діяльності вже перевищують 100 мільйонів доларів США.

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Ці кошти вони легалізували в Україні через покупку елітних авто та нерухомості.

Правоохоронці провели серію обшуків і затримали чотирьох активних учасників схеми разом із головним організатором.

Суд наклав арешт на майно хакерів вартістю понад 11,1 мільйона доларів, серед якого дорогі квартири, житлові будинки, мільйон доларів готівкою. Крім того, першу партію відібраної крипти у розмірі 8,3 мільйона USDT уже успішно переказали державі.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що СБУ викрило хакерів із спецслужб РФ, які здійснювали кібератаки на соцмережі українських, європейських та американських посадовців.

Також ми писали, що ж писали, що у травні 2026 року на системи Нової пошти здійснили масштабну хакерську атаку, через що були перебої в роботі сервісів. Згодом у компанії запевнили, що ситуація контрольована, а фахівцям вдалося задіяти резервні механізми.