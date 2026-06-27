АРМА впервые конфисковала криптоактивы на сумму 8,3 миллиона USDT

Человек с телефоном и деньгами в руке. Фото: Новини.LIVE, Unsplash

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) впервые в истории Украины получило в управление арестованные виртуальные активы хакеров. На специальный государственный криптокошелек поступило более 8,3 миллиона USDT, что в эквиваленте составляет более 372 миллионов гривен. Эти деньги принадлежали международной киберпреступной группировке.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на генерального прокурора Руслана Кравченко.

Миллионные убытки от кибератак

Арестованная криптовалюта хранилась на цифровых адресах, которые полностью контролировались одним из ключевых членов хакерской группировки.

"Современная преступность давно перешла в цифровое пространство. А расследования киберпреступлений давно вышли за пределы Украины", — заявил генеральный прокурор.

Задержание хакеров

Мошенники похищали секретные данные у граждан и крупных компаний в странах Европы и США и вымогали за них огромные выкупы. Общий ущерб от их деятельности уже превышает 100 миллионов долларов США.

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Эти средства они легализовали в Украине через покупку элитных автомобилей и недвижимости.

Правоохранители провели серию обысков и задержали четырех активных участников схемы вместе с главным организатором.

Суд наложил арест на имущество хакеров стоимостью более 11,1 миллиона долларов, среди которого дорогие квартиры, жилые дома и миллион долларов наличными. Кроме того, первую партию изъятой криптовалюты в размере 8,3 миллиона USDT уже успешно перечислили государству.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что СБУ разоблачила хакеров из спецслужб РФ, которые осуществляли кибератаки на социальные сети украинских, европейских и американских чиновников.

Также мы писали, что в мае 2026 года на системы "Новой почты" была совершена масштабная хакерская атака, из-за чего возникли перебои в работе сервисов. Впоследствии в компании заверили, что ситуация находится под контролем, а специалистам удалось задействовать резервные механизмы.