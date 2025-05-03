Зеленський заявив, що ЗСУ знищили другий за добу літак у Криму — звернення

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У суботу, 3 травня, у вечірньому відеозверненні до народу президент України Володимир Зеленський подякував українським військовим та заявив про знищення другого за добу ворожого літака на території тимчасово окупованого Криму. Крім того, лідер сказав, що незабаром Україна отримає вагомі оборонні пакети.

Відповідне відеозвернення глава держави опублікував на своїй сторінці у Telegram.

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"Я дякую всім воїнам, кожному підрозділу за хоробрість та стійкість. Блискуче було збиття російського військового літака з нашого морського дрона — доказ українських спроможностей. Дуже влучно наша армія провела операцію по військових обʼєктах на території Криму: мінус іще один, другий російський літак за добу. Також знищені військові склади", — повідомив президент.

Також він заявив про підготовку нових санкційних пакетів.

"Готуємо наші санкційні пакети — зокрема, проти субʼєктів та схем у третіх країнах, які, на жаль, допомагають Росії обходити частину санкцій", — повідомив лідер.

А також зазначив, що Україна продовжує зміцнювати оборону. Відтак, незабаром очікуються вагомі оборонні пакети для України та рішення щодо подальшої співпраці: "співпраці в час війни з ключовими країнами й в післявоєнний час. Готуємо серйозні основи для відбудови".

Крім того, Зеленський вкотре заявив про готовність до миру — до тривалої тиші щонайменше на 30 діб.

"Водночас ми готові якнайшвидше, хоч відсьогодні, переходити до припинення вогню, якщо Росія готова до дзеркальних кроків – до повної тиші, до тривалої тиші щонайменше на 30 діб. Це чесний термін, коли можна підготувати наступні кроки. Росія повинна зупиняти війну і припинити штурми, припинити обстріли", — наголосив глава держави.

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський заявив, що необхідно прискорити створення власного балістичного озброєння.

Крім того, 2 травня Зеленський провів нараду щодо розвитку українського флоту військових літаків.