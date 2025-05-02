Зеленський розповів про ситуацію на фронті та створення української балістики

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У п'ятницю, 2 травня, у вечірньому відеозверненні до народу президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті. Також лідер сказав, що необхідно прискорити створення власного балістичного озброєння.

Відповідне відеозвернення глава держави опублікував на своїй сторінці у Telegram.

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Зеленський про ситуацію на полі бою та створення балістики

"Провів Ставку. Були доповіді про забезпечення наших бригад, про комплектацію підрозділів", — повідомив президент.

А також додав, що були детальні доповіді про українську ракетну програму, наші ракетні розробки, виробництва. Він наголосив, що наразі головне завдання — максимально прискорювати створення української балістики.

"Наша далекобійність — це чітка та ефективна гарантія безпеки для України", — зауважив глава держави.

Крім того, він поінформував, що сьогодні Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський декілька разів доповідав про ситуацію на полі бою. За словами Зеленського, особлива увага — щодо ситуації на Донеччині, зокрема на Покровському напрямку, на деяких інших напрямках.

Президент наголосив, що українські війська продовжують діяти й на території Курської та Бєлгородської областей.

Водночас, як зазначив лідер країни, Росія продовжує відмовлятись від повного, тривалого припинення вогню — "вже всі партнери втомились від цих російських маніпуляцій".

"Ми захищаємо наші позиції, ми будемо діяти відповідно — як на фронті, так і в наших діях на російській території. Війна має відчуватись там, звідки вона і прийшла", — підсумував Зеленський.

Раніше ми інформували, що 2 травня Зеленський провів нараду щодо розвитку українського флоту військових літаків.

Нещодавно Військово-Повітряні сили Сполучених Штатів Америки передали Україні списані винищувачі F-16.