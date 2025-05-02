Зеленский рассказал о ситуации на фронте и создании украинской баллистики

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В пятницу, 2 мая, в вечернем видеообращении к народу президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте. Также лидер сказал, что необходимо ускорить создание собственного баллистического вооружения.

Соответствующее видеообращение глава государства опубликовал на своей странице в Telegram.

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Зеленский о ситуации на поле боя и создании баллистики

"Провел Ставку. Были доклады об обеспечении наших бригад, о комплектации подразделений", — сообщил президент.

А также добавил, что были подробные доклады об украинской ракетной программе, наших ракетных разработках, производствах. Он подчеркнул, что сейчас главная задача — максимально ускорять создание украинской баллистики.

"Наша дальнобойность — это четкая и эффективная гарантия безопасности для Украины", — отметил глава государства.

Кроме того, он проинформировал, что сегодня Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский несколько раз докладывал о ситуации на поле боя. По словам Зеленского, особое внимание — по ситуации в Донецкой области, в частности на Покровском направлении, на некоторых других направлениях.

Президент подчеркнул, что украинские войска продолжают действовать и на территории Курской и Белгородской областей.

В то же время, как отметил лидер страны, Россия продолжает отказываться от полного, длительного прекращения огня — "уже все партнеры устали от этих российских манипуляций".

"Мы защищаем наши позиции, мы будем действовать соответственно — как на фронте, так и в наших действиях на российской территории. Война должна ощущаться там, откуда она и пришла", — подытожил Зеленский.

Ранее мы информировали, что 2 мая Зеленский провел совещание по развитию украинского флота военных самолетов.

Недавно Военно-Воздушные силы Соединенных Штатов Америки передали Украине списанные истребители F-16.