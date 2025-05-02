Зеленский рассказал о ситуации на фронте и создании украинской баллистики

Ситуация на фронте и создание баллистики — обращение Зеленского
В пятницу, 2 мая, в вечернем видеообращении к народу президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте. Также лидер сказал, что необходимо ускорить создание собственного баллистического вооружения.
Соответствующее видеообращение глава государства опубликовал на своей странице в Telegram.
Зеленский о ситуации на поле боя и создании баллистики
"Провел Ставку. Были доклады об обеспечении наших бригад, о комплектации подразделений", — сообщил президент.
А также добавил, что были подробные доклады об украинской ракетной программе, наших ракетных разработках, производствах. Он подчеркнул, что сейчас главная задача — максимально ускорять создание украинской баллистики.
"Наша дальнобойность — это четкая и эффективная гарантия безопасности для Украины", — отметил глава государства.
Кроме того, он проинформировал, что сегодня Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский несколько раз докладывал о ситуации на поле боя. По словам Зеленского, особое внимание — по ситуации в Донецкой области, в частности на Покровском направлении, на некоторых других направлениях.
Президент подчеркнул, что украинские войска продолжают действовать и на территории Курской и Белгородской областей.
В то же время, как отметил лидер страны, Россия продолжает отказываться от полного, длительного прекращения огня — "уже все партнеры устали от этих российских манипуляций".
"Мы защищаем наши позиции, мы будем действовать соответственно — как на фронте, так и в наших действиях на российской территории. Война должна ощущаться там, откуда она и пришла", — подытожил Зеленский.
Ранее мы информировали, что 2 мая Зеленский провел совещание по развитию украинского флота военных самолетов.
Недавно Военно-Воздушные силы Соединенных Штатов Америки передали Украине списанные истребители F-16.
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