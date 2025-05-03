Зеленский заявил, что ВСУ уничтожили второй за сутки самолет в Крыму - обращение

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В субботу, 3 мая, в вечернем видеообращении к народу Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных и заявил об уничтожении второго за сутки вражеского самолета на территории временно оккупированного Крыма. Кроме того, лидер сказал, что вскоре Украина получит весомые оборонные пакеты.

Соответствующее видеообращение глава государства опубликовал на своей странице в Telegram.

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"Я благодарю всех воинов, каждое подразделение за храбрость и стойкость. Блестяще было сбитие российского военного самолета с нашего морского дрона — доказательство украинских возможностей. Очень метко наша армия провела операцию по военным объектам на территории Крыма: минус еще один, второй российский самолет за сутки. Также уничтожены военные склады", — сообщил президент.

Также он заявил о подготовке новых санкционных пакетов.

"Готовим наши санкционные пакеты, в частности, против субъектов и схем в третьих странах, которые, к сожалению, помогают России обходить часть санкций", — сообщил лидер.

А также отметил, что Украина продолжает укреплять оборону. Так, вскоре ожидаются весомые оборонные пакеты для Украины и решение о дальнейшем сотрудничестве: "Сотрудничества во время войны с ключевыми странами и в послевоенное время. Готовим серьезные основы для восстановления".

Кроме того, Зеленский в очередной раз заявил о готовности к миру — к длительной тишине минимум на 30 суток.

"В то же время мы готовы как можно быстрее, хоть с сегодняшнего дня, переходить к прекращению огня, если Россия готова к зеркальным шагам — к полной тишине, к длительной тишине минимум на 30 суток. Это честный срок, когда можно подготовить следующие шаги. Россия должна останавливать войну и прекратить штурмы, прекратить обстрелы", — подчеркнул глава государства.

Напомним, что недавно Зеленский заявил, что необходимо ускорить создание собственного баллистического вооружения.

Кроме того, 2 мая Зеленский провел совещание по развитию украинского флота военных самолетов.