Залужний показав відео, як українські військові читають вірш Invictus на знак подяки Британії за допомогу

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Колишній Головнокомандувач ЗСУ та чинний посол України у Великій Британії Валерій Залужний показав відео, на якому українські захисники прочитали вірш Invictus ("Нескорений"). У такий спосіб воїни ЗСУ подякували Великій Британії за допомогу.

Відповідне відео Залужний опублікував на своїй сторінці у Facebook у суботу, 22 березня.

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До Всесвітнього дня поезії українські військовослужбовці записали відео, в якому читають вірш Invictus ("Нескорений") Вільяма Ернеста Генлі, щоб подякувати Великій Британії за підтримку України у повномасштабній війні. А також нагадати, що боротьба за свободу від тиранії триває.

Вірш став символом стійкості, гідності й сили кожного, хто стикається з непереборними обставинами. Зокрема, до нього звертались Вінстон Черчилль під час Другої світової війни, Нельсон Мандела під час свого увʼязнення. А принца Гаррі з командою вірш надихнув назвати змагання для військовослужбовців, що дістали тяжкі поранення, "Іграми нескорених" (Invictus Games).

На відео вірш Invictus читають поети та військовослужбовці — Павло Вишебаба, Микола Антощак, Олексій Каркачов, Артур Дронь, а також письменник і ветеран Павло Матюша.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність відправити британських військових до України як миротворців. Вони потрібні для збереження мирної угоди та стримування Росії.

Раніше Велика Британія заявляла про плани розгорнути в Україні західний миротворчий контингент чисельністю понад 10 тисяч осіб.