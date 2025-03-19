Зустріч Залужного та Державного міністра Британії 

Валерій Залужний та Дуглас Александер. Фото: t.me/Zaluzhnui

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний 19 березня з Державним міністром Великої Британії Дугласом Александером. Вони поговорили про залучення британських компаній до спільних оборонних проєктів.

Про це повідомив Валерій Залужний у Telegram.

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Залужний зазначив, що Україна вже показала виняткову інноваційність у сфері оборони, адже виробляє сучасні дрони та інші передові технологічні рішення, які успішно використовуються на фронті. За словами ексголовнокомандувача, підтримка цього напрямку західними партнерами є дуже важливою.

"Саме тому ми говоримо про залучення британських компаній до спільних оборонних проєктів, а також про розвиток британсько-українського інноваційного хабу. Це потрібно не лише Україні, це потрібно для зміцнення безпеки на всьому континенті", — наголосив посол.

Нагадаємо, раніше Залужний зробив заяву щодо позиції України на міжнародній арені.

Також він повідомляв, що через повномасштабне вторгнення Росії Україна втратила 50 тисяч людей вбитими та понад 300 тисяч — пораненими.