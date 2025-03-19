Встреча Залужного и Государственного министра Великобритании — о чем говорили

Валерий Залужный и Дуглас Александер. Фото: t.me/Zaluzhnui

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный 19 марта с Государственным министром Великобритании Дугласом Александером. Они поговорили о привлечении британских компаний к совместным оборонным проектам.

Об этом сообщил Валерий Залужный в Telegram.

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Залужный отметил, что Украина уже показала исключительную инновационность в сфере обороны, ведь производит современные дроны и другие передовые технологические решения, которые успешно используются на фронте. По словам экс-главнокомандующего, поддержка этого направления западными партнерами очень важна.

"Именно поэтому мы говорим о привлечении британских компаний к совместным оборонным проектам, а также о развитии британско-украинского инновационного хаба. Это нужно не только Украине, это нужно для укрепления безопасности на всем континенте", — подчеркнул посол.

Напомним, ранее Залужный сделал заявление относительно позиции Украины на международной арене.

Также он сообщал, что из-за полномасштабного вторжения России Украина потеряла 50 тысяч человек убитыми и более 300 тысяч — ранеными.