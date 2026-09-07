Військовий ГУР: війна 2022–2023 років уже як "стара книжка"

Воїн ГУР. Фото: Сухопутні війська/Facebook

Війна за останні кілька років кардинально змінилася через стрімкий розвиток технологій, нові підходи до підготовки військових та вимоги на полі бою. Військовослужбовці мають постійно адаптуватися до нових умов, адже нездатність вчасно змінювати підходи може коштувати життя.

Про це в ефірі День.LIVE розповів позивний "Свят" — штурмовик і заступник командира роти спецпідрозділу "Артан" Головного управління розвідки Міністерства оборони України

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Як змінилася війна за останні роки

За словами "Свята", який захищає Україну від перших днів повномасштабного вторгнення, нинішня війна суттєво відрізняється від тієї, якою вона була у 2022–2023 роках.

Він зазначив, що за цей час значно змінився технологічний рівень війни, а також підходи до підготовки військових.

"22–23 рік, незважаючи на те, що це було декілька років тому, по сприйняттю війни для мене — це як дуже стара книжка, яка дуже сильно запалилася і її вже ніхто не відкриває", — сказав військовий.

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За його словами, сьогодні військові мають бути готовими до значно більшої кількості викликів на полі бою. Тому змінюються і критерії відбору людей, і підходи до їхньої підготовки.

"Хто не встигає адаптуватися під це все і змінювати критерії вибору, критерії підготовки, щоб люди були обізнані і знали, як діяти в тих чи інших ситуаціях, той дуже програє", — наголосив "Свят".

Військовий додав, що ціна нездатності адаптуватися до нових умов може бути надзвичайно високою.

"На жаль, втрачає найцінніше — життя людей, живий ресурс, який для нас найцінніший", — зазначив він.

Які вимоги до військових розвідки

Окремо боєць розповів про вимоги до бійців військової розвідки. За його словами, вони значно вищі через специфіку завдань, які виконують такі підрозділи.

"Якщо ми говоримо про військову розвідку, тут вимоги набагато більші до людей, тому що ті завдання, які ми робимо, воно, на жаль, багатьом не підходить", — пояснив військовий.

Він зазначив, що для виконання таких завдань потрібна відповідна підготовка та здатність швидко адаптуватися до нових умов війни.

Як писали Новини.LIVE, очільник Офісу президента Кирило Буданов привітав українських розвідників із професійним святом та відзначив масштаб роботи Головного управління розвідки Міністерства оборони України. За його словами, представники ГУР виконують складні завдання по всьому світу — від Росії та Африки до Антарктиди.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко заявив про наявність у Росії ресурсів для продовження війни щонайменше у 2027–2028 роках. Водночас, за його словами, у РФ вичерпується модель набору військових на контракт, а регіональним бюджетам дедалі складніше фінансувати виплати новим контрактникам.