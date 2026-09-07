Военное ГУР: война 2022–2023 годов — уже «старая история»

Боец ГУР. Фото: Сухопутные войска/Facebook

За последние несколько лет война кардинально изменилась из-за стремительного развития технологий, новых подходов к подготовке военных и требований на поле боя. Военнослужащие должны постоянно адаптироваться к новым условиям, ведь неспособность своевременно менять подходы может стоить жизни.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал позывной "Свят" — штурмовик и заместитель командира роты спецподразделения "Артан" Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Реклама

Как изменилась война за последние годы

По словам "Свята", который защищает Украину с первых дней полномасштабного вторжения, нынешняя война существенно отличается от той, какой она была в 2022–2023 годах.

Он отметил, что за это время значительно изменился технологический уровень войны, а также подходы к подготовке военных.

"22–23 год, несмотря на то, что это было несколько лет назад, с точки зрения восприятия войны для меня — это как очень старая книга, которая сильно запылилась и которую уже никто не открывает", — сказал военный.

Читайте также:

По его словам, сегодня военные должны быть готовы к гораздо большему количеству вызовов на поле боя. Поэтому меняются и критерии отбора людей, и подходы к их подготовке.

"Кто не успевает адаптироваться ко всему этому и менять критерии отбора, критерии подготовки, чтобы люди были осведомлены и знали, как действовать в тех или иных ситуациях, тот очень проигрывает", — подчеркнул "Свят".

Военный добавил, что цена неспособности адаптироваться к новым условиям может быть чрезвычайно высокой.

"К сожалению, теряется самое ценное — жизни людей, живой ресурс, который для нас самый ценный", — отметил он.

Какие требования предъявляются к военным разведчикам

Отдельно боец рассказал о требованиях к бойцам военной разведки. По его словам, они значительно выше из-за специфики задач, которые выполняют такие подразделения.

"Если мы говорим о военной разведке, то здесь требования к людям гораздо выше, потому что те задачи, которые мы выполняем, к сожалению, многим не подходят", — пояснил военный.

Он отметил, что для выполнения таких задач требуется соответствующая подготовка и способность быстро адаптироваться к новым условиям войны.

Как писали Новини.LIVE, глава Офиса президента Кирилл Буданов поздравил украинских разведчиков с профессиональным праздником и отметил масштаб работы Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По его словам, представители ГУР выполняют сложные задачи по всему миру — от России и Африки до Антарктиды.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко заявил о наличии у России ресурсов для продолжения войны как минимум в 2027–2028 годах. В то же время, по его словам, в РФ исчерпывается модель набора военных на контракт, а региональным бюджетам становится все сложнее финансировать выплаты новым контрактникам.