Переведення годинників 2026: коли Україна перейде на зимовий час

Дівчинка з телефоном. Фото: Новини.LIVE

Восени українці перейдуть на зимовий час. Таким чином, в останню неділю жовтня потрібно перевести стрілку на годину назад. Переведення відбудеться у ніч проти 25 жовтня о 04:00.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Переведення годинників в Україні

У липні 2024 року Верховна Рада підтримала законопроєкт №4201, який передбачав відмову від сезонного переведення годинників і закріплення в Україні постійного київського часу за стандартом UTC+2.

Однак станом на осінь 2026 року документ так і не набув чинності, оскільки його не було підписано президентом.

Законопроєкт. Фото: скриншот

Відтак в Україні й надалі застосовується урядова постанова 1996 року, яка передбачає сезонну зміну часу — восени годинники переводять на зимовий час, а навесні — на літній.

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Смартфони, ноутбуки та смарт-годинники зазвичай змінюють час автоматично, якщо в налаштуваннях активована синхронізація часового поясу через мережу.

Чоловік з годинником на руці. Фото: Pexels

Механічні та звичайні електронні годинники потрібно перевести вручну. Це можна зробити ввечері перед сном у суботу або вранці наступного дня.

А час у квитках на потяги, автобуси та авіарейси зазначають відповідно до місцевого часу. Якщо поїздка чи переліт припадає на ніч переходу на зимовий час, відправлення відбудеться вже за новим часом.

Вплив на організм

Переведення годинника на зимовий час сприймається легше, ніж на літній, але все одно збиває внутрішній біологічний годинник.

Зокрема, перші 3-7 днів важче заснути, сон може бути поверхневим, зʼявляється передчасний ранковий підйом.

Також зміщується виділення мелатоніну та кортизолу. Це викликає ранкову сонливість, дратівливість і "туман у голові".

Гормони голоду виділяються за старим графіком, тому їсти хочеться на годину раніше, частіше виникає тяга до солодкого.

Крім того, можливі коливання тиску, головний біль або легке запаморочення у метеочутливих людей.

Як писали Новини.LIVE, у період 25-28 вересня очікується кількаденний період підвищеної геомагнітної активності. Водночас інтенсивність магнітних бур залишатиметься низькою, без значних коливань.

А зима у більшості європейських країн може виявитися м’якшою за звичайні кліматичні показники. В Україні при цьому прогнозують можливі нетривалі періоди похолодання та снігопади. Найбільш імовірним місяцем для зниження температур називають січень.