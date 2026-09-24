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Главная Новости дня Осенью украинцы перейдут на зимнее время: когда переводить часы

Осенью украинцы перейдут на зимнее время: когда переводить часы

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24 сентября 2026 15:12
Перевод часов 2026: когда Украина перейдет на зимнее время
Девочка с телефоном. Фото: Новини.LIVE

Осенью украинцы перейдут на зимнее время. Таким образом, в последнее воскресенье октября необходимо перевести стрелку на час назад. Переход состоится в ночь на 25 октября в 04:00.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Перевод часов в Украине

В июле 2024 года Верховная Рада поддержала законопроект №4201, который предусматривал отказ от сезонного перевода часов и закрепление в Украине постоянного киевского времени по стандарту UTC+2.

Однако по состоянию на осень 2026 года документ так и не вступил в силу, поскольку не был подписан президентом.

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Законопроект. Фото: скриншот

Поэтому в Украине по-прежнему действует постановление правительства 1996 года, которое предусматривает сезонную смену времени — осенью часы переводят на зимнее время, а весной — на летнее.

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Смартфоны, ноутбуки и смарт-часы обычно меняют время автоматически, если в настройках активирована синхронизация часового пояса через сеть.

Переведення годинників в Україні 2026
Мужчина с часами на руке. Фото: Pexels

Механические и обычные электронные часы нужно перевести вручную. Это можно сделать вечером перед сном в субботу или утром следующего дня.

А время в билетах на поезда, автобусы и авиарейсы указывается в соответствии с местным временем. Если поездка или перелет приходятся на ночь перехода на зимнее время, отправление состоится уже по новому времени.

Влияние на организм

Переход на зимнее время переносится легче, чем на летнее, но все равно сбивает внутренние биологические часы.

В частности, первые 3–7 дней труднее заснуть, сон может быть поверхностным, появляется преждевременное утреннее пробуждение.

Также сдвигается выработка мелатонина и кортизола. Это вызывает утреннюю сонливость, раздражительность и «туман в голове».

Гормоны голода выделяются по прежнему графику, поэтому есть хочется на час раньше, чаще возникает тяга к сладкому.

Кроме того, у метеочувствительных людей возможны колебания давления, головная боль или легкое головокружение.

Как писали Новини.LIVE, в период с 25 по 28 сентября ожидается несколько дней повышенной геомагнитной активности. При этом интенсивность магнитных бурь будет оставаться низкой, без значительных колебаний.

А зима в большинстве европейских стран может оказаться мягче обычных климатических показателей. В Украине при этом прогнозируют возможные кратковременные периоды похолодания и снегопады. Наиболее вероятным месяцем для понижения температур называют январь.

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Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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