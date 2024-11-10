Ворог завдав 452 удари по Запорізькій області

Пожежа внаслідок влучання. Фото: Запорізька ОВА

Російські загарбники протягом доби завдали 452 удари по Запорізькій області. Внаслідок цього постраждала 58-річна жінка.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у неділю, 10 листопада.

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Повідомляється, що ворог атакував 14 населених пунктів регіону, застосувавши БпЛА, РСЗВ та артилерію.

Зокрема, загарбники здійснили 13 авіаційних ударів по Таврійському, Білогір'ю, Новодарівці, Новоданилівці, Малій Токмачці та Темирівці.

Окрім того, 239 БпЛА різної модифікації атакували Приморське, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір'я та Ольгівське.

За допомогою РСЗВ окупанти завдали ударів по території Білогір'я, Роботиного, Новоданилівки, Новоандріївки та Ольгівського.

Також 193 артилерійські удари прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Роботиному, Малих Щербаках та Ольгівському.

До ОВА надійшли 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Також загинула 58-річна місцева мешканка.

Нагадаємо, росіяни завдали серії авіаударів із застосуванням КАБів по Запоріжжю 7 листопада. Є влучання по житлових будинках, лікарні.

У місті є серйозні руйнування. ДСНС оприлюднила фото та відео наслідків атаки по Запоріжжю.