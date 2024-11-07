Атака на Запоріжжя 7 листопада — кількість жертв у місті зросла

У Запоріжжі зросла кількість жертв після удару — фото і відео
Сьогодні російська війська здійснили масовану атаку на Запоріжжя — ворог скинув п'ять авіабомб по місту. Внаслідок удару загинуло четверо осіб, ще 18 отримали поранення.
Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram у четвер, 7 листопада.
Атака на Запоріжжя 7 листопада
Внаслідок російського удару п'ятьма авіабомбами по Запоріжжю кількість загиблих зросла до чотирьох. Також відомо про 18 осіб, які отримали поранення.
За даними голови Запорізької ОВА Івана Федорова, ворог влучив у житлові будинки та лікарні.
За попередньою інформацією, рятувальники дістали з-під завалів двох поранених дітей та постраждалу жінку.
"Потерпіла проживала на третьому поверсі, після обвалення будівлі опинилася на другому", — заявили у ДСНС.
Повідомляється, що під завалами досі можуть перебувати люди, адже поліція має інформацію про осіб, які не виходили на зв'язок після ворожого обстрілу міста.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родичам загиблого внаслідок бомбардування Запоріжжя.
Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів у Харкові пошкоджено тисячі житлових будинків та об’єкти критичної інфраструктури
Також ми писали про те, що вночі 7 листопада російські війська атакували Київ. Уламки безпілотників впали у п'яти районах столиці.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що ворог у ніч проти 7 листопада ворог випустив по Україні 106 ударних БпЛА.
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