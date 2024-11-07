Атака на Запоріжжя 7 листопада — кількість жертв у місті зросла

Наслідки влучання у будинок. Фото: Запорізька ОВА

Сьогодні російська війська здійснили масовану атаку на Запоріжжя — ворог скинув п'ять авіабомб по місту. Внаслідок удару загинуло четверо осіб, ще 18 отримали поранення.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram у четвер, 7 листопада.

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Атака на Запоріжжя 7 листопада

Внаслідок російського удару п'ятьма авіабомбами по Запоріжжю кількість загиблих зросла до чотирьох. Також відомо про 18 осіб, які отримали поранення.

За даними голови Запорізької ОВА Івана Федорова, ворог влучив у житлові будинки та лікарні.

Наслідки атаки на Запоріжжя 7 листопада. Фото: Запорізька ОВА

За попередньою інформацією, рятувальники дістали з-під завалів двох поранених дітей та постраждалу жінку.

Зруйнований будинок внаслідок атаки авіабомбами. Фото: Запорізька ОВА

"Потерпіла проживала на третьому поверсі, після обвалення будівлі опинилася на другому", — заявили у ДСНС.

Пошкоджена будівля у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Вибиті вікна після влучання авіабомби. Фото: Запорізька ОВА

Повідомляється, що під завалами досі можуть перебувати люди, адже поліція має інформацію про осіб, які не виходили на зв'язок після ворожого обстрілу міста.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родичам загиблого внаслідок бомбардування Запоріжжя.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів у Харкові пошкоджено тисячі житлових будинків та об’єкти критичної інфраструктури

Також ми писали про те, що вночі 7 листопада російські війська атакували Київ. Уламки безпілотників впали у п'яти районах столиці.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що ворог у ніч проти 7 листопада ворог випустив по Україні 106 ударних БпЛА.