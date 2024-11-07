Атака на Запорожье 7 ноября – количество жертв в городе возросло

В Запорожье возросло количество жертв после удара — фото и видео
Сегодня российские войска совершили массированную атаку на Запорожье — враг сбросил пять авиабомб по городу. В результате удара погибли четыре человека, еще 18 получили ранения.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram в четверг, 7 ноября.
Атака на Запорожье 7 ноября
В результате российского удара пятью авиабомбами по Запорожью количество погибших возросло до четырех. Также известно о 18 человек, получивших ранения.
По данным главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, враг попал в жилые дома и больницы.
По предварительной информации, спасатели достали из-под завалов двоих раненых детей и пострадавшую женщину.
"Пострадавшая проживала на третьем этаже, после обрушения здания оказалась на втором", — заявили в ГСЧС.
Сообщается, что под завалами до сих пор могут находиться люди, ведь у полиции есть информация о лицах, которые не выходили на связь после вражеского обстрела города.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам погибшего в результате бомбардировки Запорожья.
Напомним, в результате российских обстрелов в Харькове повреждены тысячи жилых домов и объекты критической инфраструктуры
Также мы писали о том, что ночью 7 ноября российские войска атаковали Киев. Обломки беспилотников упали в пяти районах столицы.
В Воздушных силах ВСУ сообщали, что враг в ночь на 7 ноября враг выпустил по Украине 106 ударных БпЛА.
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