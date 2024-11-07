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В Запорожье возросло количество жертв после удара — фото и видео

7 ноября 2024 18:32
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Атака на Запорожье 7 ноября – количество жертв в городе возросло
Последствия попадания в дом. Фото: Запорожская ОВА
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Сегодня российские войска совершили массированную атаку на Запорожье — враг сбросил пять авиабомб по городу. В результате удара погибли четыре человека, еще 18 получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram в четверг, 7 ноября.

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Атака на Запорожье 7 ноября

В результате российского удара пятью авиабомбами по Запорожью количество погибших возросло до четырех. Также известно о 18 человек, получивших ранения.

По данным главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, враг попал в жилые дома и больницы.

поврежденные автомобили после атаки
Последствия атаки в Запорожье 7 ноября. Фото: Запорожская ОВА

По предварительной информации, спасатели достали из-под завалов двоих раненых детей и пострадавшую женщину.

Атака на Запорожье 7 ноября
Разрушенный дом в результате атаки авиабомбами. Фото: Запорожская ОВА

"Пострадавшая проживала на третьем этаже, после обрушения здания оказалась на втором", — заявили в ГСЧС.

последствия удара по Запорожью
Поврежденное здание в Запорожье. Фото: Запорожская ОВА
выбитые окна
Выбиты окна после попадания авиабомбы. Фото: Запорожская ОВА

Сообщается, что под завалами до сих пор могут находиться люди, ведь у полиции есть информация о лицах, которые не выходили на связь после вражеского обстрела города.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам погибшего в результате бомбардировки Запорожья.

Напомним, в результате российских обстрелов в Харькове повреждены тысячи жилых домов и объекты критической инфраструктуры

Также мы писали о том, что ночью 7 ноября российские войска атаковали Киев. Обломки беспилотников упали в пяти районах столицы.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что враг в ночь на 7 ноября враг выпустил по Украине 106 ударных БпЛА.

авиабомба Запорожье обстрелы война в Украине погибшие атака

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