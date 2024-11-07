Масований авіаудар по Запоріжжю — Зеленський відреагував

Зруйнований авіабомбою будинок у Запоріжжі. Фото: ДСНС України

Російські окупанти 7 листопада масовано вдарили по Запоріжжю — ворог скинув на місто п'ять авіабомб. Відомо про одну загиблу людину та 18 поранених. На місці триває аварійно-рятувальна операція.

На масований авіаудар по Запоріжжю відреагував Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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Авіаудар по Запоріжжю 7 листопада

Володимир Зеленський висловив співчуття родичам загиблого внаслідок бомбардування Запоріжжя. Внаслідок авіаудару зруйновано житловий багатоквартирний будинок, приватні будинки, пошкоджена будівля онколікарні. Під завалами шукають людей.

Рятувальники ліквідують наслідки авіаудару по Запоріжжю.Фото: ДСНС України

"Кожен такий російський удар не тільки вбиває людей і руйнує життя, а й знищує сенс будь-яких слів про те, що нібито не вистачає розмов із Росією, якихось дзвінків у Кремль. Там отримують задоволення від загибелі людей. І тому саме ППО для України, можливість знищувати російську військову авіацію, дозвіл для України на далекобійні удари проти окупанта — ось це є справжнім захистом життя", — написав президент.

У Запоріжжі триває аварійно-рятувальна операція. Фото: ДСНС України

Нагадаємо, вдень 7 листопада російські окупанти атакували Запоріжжя. Ворог завдав п'ять авіаударів по місту. Є влучання по житлових будинках та лікарні.

Також Новини.LIVE повідомили, що мер Харкова Ігор Терехов назвав кількість пошкоджених у місті будинків — понад 8,3 тисячі. Пошкоджень різного ступеня зазнали понад 4,8 тис. багатоповерхових житлових будинків та понад 3,5 тис. приватних.



