Массированный авиаудар по Запорожью — Зеленский отреагировал

Разрушенный авиабомбой дом в Запорожье. Фото: ГСЧС Украины

Российские оккупанты 7 ноября массированно ударили по Запорожью — враг сбросил на город пять авиабомб. Известно об одном погибшем человеке и 18 раненых. В городе продолжается аварийно-спасательная операция.

На массированный авиаудар по Запорожью отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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Последствия удара по Запорожью. Фото: ГСЧС Украины

Авиаудар по Запорожью 7 ноября

Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам погибшего в результате бомбардировки Запорожья. В результате авиаудара разрушены жилой многоквартирный дом, частные дома, повреждено здание онкобольницы. Под завалами ищут людей.

Спасатели ликвидируют последствия авиаудара по Запорожью. Фото: ГСЧС Украины

"Каждый такой российский удар не только убивает людей и разрушает жизнь, но и уничтожает смысл любых слов о том, что якобы не хватает разговоров с Россией, каких-то звонков в Кремль. Там получают удовольствие от гибели людей. И потому именно ПВО для Украины, возможность уничтожать российскую военную авиацию, разрешение для Украины на дальнобойные удары против оккупанта — вот это настоящая защита жизни", — написал президент.

В Запорожье идет аварийно-спасательная операция. Фото: ГСЧС Украины

Напомним, днем 7 ноября российские оккупанты атаковали Запорожье. Враг нанес пять авиаударов по городу. Есть попадания по жилым домам и больницы.

Также Новини.LIVE сообщили, что мэр Харькова Игорь Терехов назвал количество поврежденных в городе домов — более 8,3 тысячи. Повреждения разной степени получили более 4,8 тыс. многоэтажных жилых домов и более 3,5 тыс. частных.