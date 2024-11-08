Обстріл Запоріжжя 8 листопада — кількість загиблих зросла до 10

У Запоріжжі зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу
У Запоріжжі кількість загиблих внаслідок крайнього російського удару зросла до 10 осіб. Кількість постраждалих сягнула 41 особи, серед них 4 дитини.
Про це повідомили в ДСНС у п'ятницю, 8 листопада.
У Запоріжжі зросла кількість загиблих
Вчора, 7 листопада, ворог завдав п'ять авіаударів по місту. Станом на зараз загинули 10 людей, серед них одна дитина.
Постраждала 41 особа, серед яких 4 дитини. Надзвичайники врятували трьох людей, серед них двоє дітей.
Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, росіяни завдали серії авіаударів із застосуванням КАБів по Запоріжжю 7 листопада. Є влучання по житлових будинках, лікарні.
У місті є серйозні руйнування. ДСНС оприлюднила фото та відео наслідків атаки по Запоріжжю.
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