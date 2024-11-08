Обстріл Запоріжжя 8 листопада — кількість загиблих зросла до 10

Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС

У Запоріжжі кількість загиблих внаслідок крайнього російського удару зросла до 10 осіб. Кількість постраждалих сягнула 41 особи, серед них 4 дитини.

Про це повідомили в ДСНС у п'ятницю, 8 листопада.

Читайте також:

У Запоріжжі зросла кількість загиблих

Вчора, 7 листопада, ворог завдав п'ять авіаударів по місту. Станом на зараз загинули 10 людей, серед них одна дитина.

Постраждала 41 особа, серед яких 4 дитини. Надзвичайники врятували трьох людей, серед них двоє дітей.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці обстрілу. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни завдали серії авіаударів із застосуванням КАБів по Запоріжжю 7 листопада. Є влучання по житлових будинках, лікарні.

У місті є серйозні руйнування. ДСНС оприлюднила фото та відео наслідків атаки по Запоріжжю.