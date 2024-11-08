Обстрел Запорожья 8 ноября — количество погибших возросло до 10

Спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС

В Запорожье количество погибших в результате крайнего российского удара возросло до 10 человек. Число пострадавших достигло 41 человека, среди них четыре ребенка.

Об этом сообщили в ГСЧС в пятницу, 8 ноября.

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В Запорожье выросло количество погибших

Вчера, 7 ноября, враг нанес пять авиаударов по городу. На сегодня погибли 10 человек, среди них один ребенок.

Пострадал 41 человек, из которых четыре ребенка. Чрезвычайники спасли трех человек, в том числе двое детей.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Последствия обстрела Запорожья. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте обстрела. Фото: скриншот

Напомним, россияне нанесли серию авиаударов с применением КАБов по Запорожью 7 ноября. Есть попадания по жилым домам, больницы.

В городе есть серьезные разрушения. ГСЧС обнародовала фото и видео последствий атаки по Запорожью.