Обстрел Запорожья 8 ноября — количество погибших возросло до 10

В Запорожье выросло количество погибших в результате обстрела
В Запорожье количество погибших в результате крайнего российского удара возросло до 10 человек. Число пострадавших достигло 41 человека, среди них четыре ребенка.
Об этом сообщили в ГСЧС в пятницу, 8 ноября.
В Запорожье выросло количество погибших
Вчера, 7 ноября, враг нанес пять авиаударов по городу. На сегодня погибли 10 человек, среди них один ребенок.
Пострадал 41 человек, из которых четыре ребенка. Чрезвычайники спасли трех человек, в том числе двое детей.
Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Напомним, россияне нанесли серию авиаударов с применением КАБов по Запорожью 7 ноября. Есть попадания по жилым домам, больницы.
В городе есть серьезные разрушения. ГСЧС обнародовала фото и видео последствий атаки по Запорожью.
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