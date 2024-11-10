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Враг нанес массированный удар по Запорожской области

10 ноября 2024 10:13
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Враг нанес 452 удара по Запорожской области
Пожар в результате попадания. Фото: Запорожская ОВА
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Российские захватчики в течение суток нанесли 452 удара по Запорожской области. В результате пострадала 58-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в воскресенье, 10 ноября.

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Сообщается, что враг атаковал 14 населенных пунктов региона, применив БпЛА, РСЗО и артиллерию.

В частности, захватчики совершили 13 авиационных ударов по Таврическому, Белогорью, Новодаровке, Новоданиловке, Малой Токмачке и Темировке.

Кроме того, 239 БпЛА разной модификации атаковали Приморское, Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Работино, Малую Токмачку, Белогорье и Ольговское.

С помощью РСЗО оккупанты нанесли удары по территории Белогорья, Работино, Новоданиловки, Новоандреевки и Ольговского.

Также 193 артиллерийских удара пришлись по Лобковому, Гуляйполю, Щербакам, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью, Работино, Малым Щербакам и Ольговскому.

В ОВА поступило 23 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Также погибла 58-летняя местная жительница.

Напомним, россияне нанесли серию авиаударов с применением КАБов по Запорожью 7 ноября. Есть попадания по жилым домам, больницы.

В городе есть серьезные разрушения. ГСЧС обнародовала фото и видео последствий атаки по Запорожью.

Украина оккупанты Запорожская область Иван Федоров обстрелы

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