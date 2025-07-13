У Самарі через атаку РФ понівечена школа та будинки — фото

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська у неділю, 13 липня, завдали удар по місту Самар Дніпропетровської області. Внаслідок цього пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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"Неспокійною видалася неділя для міста Самар. Через ворожі удари там понівечені школа та багатоквартирні будинки. В них потрощені вікна", — зазначив голова ОВА.

Побиті вікна. Фото: Дніпропетровська ОВА

Побиті вікна. Фото: Дніпропетровська ОВА

За словами Лисака, на місці працюють всі відповідні служби: представники місцевої влади, надзвичайники, поліція та комунальники.

Комунальники на місці атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Пункт поліції. Фото: Дніпропетровська ОВА

Також там присутні благодійники, які видають мешканцям міста будівельні матеріали, аби закрити побиті вікна.

Очільник ОВА нагадав, що держава допомагає відновити пошкоджене майно — податися на компенсацію можна через програму "єВідновлення".

Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, росіяни атакували Дніпропетровщину, внаслідок чого є поранені та пошкодження.

Також Лисак повідомив про одну загиблу через ворожий удар по Великомихайлівській громаді.