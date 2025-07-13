У Самарі через атаку РФ понівечена школа та будинки — фото

Ворог вдарив по Самару на Дніпропетровщині — наслідки
Російські війська у неділю, 13 липня, завдали удар по місту Самар Дніпропетровської області. Внаслідок цього пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Атака на Дніпропетровщину 13 липня
"Неспокійною видалася неділя для міста Самар. Через ворожі удари там понівечені школа та багатоквартирні будинки. В них потрощені вікна", — зазначив голова ОВА.
За словами Лисака, на місці працюють всі відповідні служби: представники місцевої влади, надзвичайники, поліція та комунальники.
Також там присутні благодійники, які видають мешканцям міста будівельні матеріали, аби закрити побиті вікна.
Очільник ОВА нагадав, що держава допомагає відновити пошкоджене майно — податися на компенсацію можна через програму "єВідновлення".
Нагадаємо, росіяни атакували Дніпропетровщину, внаслідок чого є поранені та пошкодження.
Також Лисак повідомив про одну загиблу через ворожий удар по Великомихайлівській громаді.
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