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Головна Новини дня Ворог вдарив по Самару на Дніпропетровщині — наслідки

Ворог вдарив по Самару на Дніпропетровщині — наслідки

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Дата публікації: 13 липня 2025 15:29
У Самарі через атаку РФ понівечена школа та будинки — фото
Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська у неділю, 13 липня, завдали удар по місту Самар Дніпропетровської області. Внаслідок цього пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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"Неспокійною видалася неділя для міста Самар. Через ворожі удари там понівечені школа та багатоквартирні будинки. В них потрощені вікна", — зазначив голова ОВА.

Понівечені багатоквартирні будинки у Самарі Дніпропетровської області
Побиті вікна. Фото: Дніпропетровська ОВА
Побиті вікна школи в Самарі після російського обстрілу
Побиті вікна. Фото: Дніпропетровська ОВА

За словами Лисака, на місці працюють всі відповідні служби: представники місцевої влади, надзвичайники, поліція та комунальники.

Комунальники ліквідовують наслідки атаки на Самар
Комунальники на місці атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА
Пункт поліції працює на місці обстрілу в Самарі
Пункт поліції. Фото: Дніпропетровська ОВА

Також там присутні благодійники, які видають мешканцям міста будівельні матеріали, аби закрити побиті вікна. 

Очільник ОВА нагадав, що держава допомагає відновити пошкоджене майно — податися на компенсацію можна через програму "єВідновлення". 

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Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, росіяни атакували Дніпропетровщину, внаслідок чого є поранені та пошкодження.

Також Лисак повідомив про одну загиблу через ворожий удар по Великомихайлівській громаді.

російські війська Дніпропетровська область обстріли війна в Україні атака
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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