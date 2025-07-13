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Враг ударил по Самару на Днепропетровщине — последствия

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Дата публикации 13 июля 2025 15:29
В Самаре из-за атаки РФ изуродована школа и дома - фото
Последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОГА

Российские войска в воскресенье, 13 июля, нанесли удар по городу Самар Днепропетровской области. В результате этого повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Атака на Днепропетровщину 13 июля

"Неспокойным выдалось воскресенье для города Самар. Из-за вражеских ударов там изуродованы школа и многоквартирные дома. В них разбиты окна", — отметил председатель ОГА.

Понівечені багатоквартирні будинки у Самарі Дніпропетровської області
Разбитые окна. Фото: Днепропетровская ОГА
Побиті вікна школи в Самарі після російського обстрілу
Разбитые окна. Фото: Днепропетровская ОГА

По словам Лысака, на месте работают все соответствующие службы: представители местной власти, чрезвычайники, полиция и коммунальщики.

Комунальники ліквідовують наслідки атаки на Самар
Коммунальщики на месте атаки. Фото: Днепропетровская ОГА
Пункт поліції працює на місці обстрілу в Самарі
Пункт полиции. Фото: Днепропетровская ОГА

Также там присутствуют волонтеры, которые выдают жителям города строительные материалы, чтобы закрыть побитые окна.

Глава ОГА напомнил, что государство помогает восстановить поврежденное имущество — податься на компенсацию можно через программу "єВідновлення".

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Скриншот плста Лысака

Напомним, россияне атаковали Днепропетровскую область, в результате чего есть раненые и повреждения.

Также Лысак сообщил об одной погибшей из-за вражеского удара по Великомихайловской громаде.

российские войска Днепропетровская область обстрелы война в Украине атака
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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