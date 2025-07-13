В Самаре из-за атаки РФ изуродована школа и дома - фото

Последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОГА

Российские войска в воскресенье, 13 июля, нанесли удар по городу Самар Днепропетровской области. В результате этого повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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"Неспокойным выдалось воскресенье для города Самар. Из-за вражеских ударов там изуродованы школа и многоквартирные дома. В них разбиты окна", — отметил председатель ОГА.

Разбитые окна. Фото: Днепропетровская ОГА

Разбитые окна. Фото: Днепропетровская ОГА

По словам Лысака, на месте работают все соответствующие службы: представители местной власти, чрезвычайники, полиция и коммунальщики.

Коммунальщики на месте атаки. Фото: Днепропетровская ОГА

Пункт полиции. Фото: Днепропетровская ОГА

Также там присутствуют волонтеры, которые выдают жителям города строительные материалы, чтобы закрыть побитые окна.

Глава ОГА напомнил, что государство помогает восстановить поврежденное имущество — податься на компенсацию можно через программу "єВідновлення".

Скриншот плста Лысака

Напомним, россияне атаковали Днепропетровскую область, в результате чего есть раненые и повреждения.

Также Лысак сообщил об одной погибшей из-за вражеского удара по Великомихайловской громаде.