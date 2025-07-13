Обстріли Дніпропетровщини — в ОВА повідомили про загиблу

Пожежа внаслідок атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська вдарили керованими авіаційними бомбами по Дніпропетровській області. Внаслідок атаки у Великомихайлівській громаді загинула жінка.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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"У Великомихайлівській громаді, що на Синельниківщині, загинула 88-річна жінка. Співчуття рідним і близьким...", — йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, ворог скерував КАБи, внаслідок чого сталося загоряння на одному з приватних подвір'їв — там горіли літня кухня та гараж.

Рятувальники ліквідували вогонь, але було пошкоджено п'ять приватних будинків.

Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, за добу ворог обстріляв Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровської області.

Загалом росіяни випустили по Україні близько 60 дронів, з них 20 вдалося збити та ще 20 — локаційно втрачені.