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Головна Новини дня Ворог атакував Дніпропетровщину — загинула жінка

Ворог атакував Дніпропетровщину — загинула жінка

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Дата публікації: 13 липня 2025 13:12
Обстріли Дніпропетровщини — в ОВА повідомили про загиблу
Пожежа внаслідок атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська вдарили керованими авіаційними бомбами по Дніпропетровській області. Внаслідок атаки у Великомихайлівській громаді загинула жінка.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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"У Великомихайлівській громаді, що на Синельниківщині, загинула 88-річна жінка. Співчуття рідним і близьким...", — йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, ворог скерував КАБи, внаслідок чого сталося загоряння на одному з приватних подвір'їв — там горіли літня кухня та гараж.

Рятувальники ліквідували вогонь, але було пошкоджено п'ять приватних будинків.

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Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, за добу ворог обстріляв Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровської області.

Загалом росіяни випустили по Україні близько 60 дронів, з них 20 вдалося збити та ще 20 — локаційно втрачені.

Дніпропетровська область обстріли війна в Україні атака КАБ
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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