Обстрелы Днепропетровщины - в ОГА сообщили о погибшей

Пожар в результате атаки. Фото: Днепропетровская ОВА

Российские войска ударили управляемыми авиационными бомбами по Днепропетровской области. В результате атаки в Великомихайловской громаде погибла женщина.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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"В Великомихайловской громаде, что на Синельниковщине, погибла 88-летняя женщина. Соболезнования родным и близким...", — говорится в сообщении.

По словам главы ОГА, враг направил КАБы, в результате чего произошло возгорание на одном из частных дворов — там горели летняя кухня и гараж.

Спасатели ликвидировали огонь, но были повреждены пять частных домов.

Скриншот поста Лысака

Напомним, за сутки враг обстрелял Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области.

Всего россияне выпустили по Украине около 60 дронов, из них 20 удалось сбить и еще 20 — локационно потеряны.