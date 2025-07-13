Обстрелы Днепропетровщины - в ОГА сообщили о погибшей

Враг атаковал Днепропетровщину — погибла женщина
Российские войска ударили управляемыми авиационными бомбами по Днепропетровской области. В результате атаки в Великомихайловской громаде погибла женщина.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.
Обстрелы Днепропетровщины 13 июля
"В Великомихайловской громаде, что на Синельниковщине, погибла 88-летняя женщина. Соболезнования родным и близким...", — говорится в сообщении.
По словам главы ОГА, враг направил КАБы, в результате чего произошло возгорание на одном из частных дворов — там горели летняя кухня и гараж.
Спасатели ликвидировали огонь, но были повреждены пять частных домов.
Напомним, за сутки враг обстрелял Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области.
Всего россияне выпустили по Украине около 60 дронов, из них 20 удалось сбить и еще 20 — локационно потеряны.
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