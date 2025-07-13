Обстріл 13 липня - що відомо про роботу ППО

Робота мобільної групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби та у ніч на неділю, 13 липня, Росія здійснила масовану атаку на територію України із застосуванням ударних дронів. Загалом противник використав близько 60 безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України у Telegram.

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Що відомо про результати роботи ППО

Росіяни використали до 40 дронів іранського типу Shahed, а також дрони-імітатори різних моделей. Атаки надходили з напрямків Курська та Міллерового в Росії.

Удень головною мішенню стали тилові регіони України — зафіксовано понад 20 "шахедів", які прямували вглиб країни. Вночі ж удари були спрямовані на прифронтові території — зокрема, Донеччину, Сумщину та Дніпропетровську область.

Результат роботи ППО. Фото: Повітряні Сили ЗСУ

Для відбиття повітряної загрози були задіяні сили авіації, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, а також підрозділи радіоелектронної боротьби та систем безпілотної оборони.

Станом на ранок 13 липня українським силам ППО вдалося збити щонайменше 20 дронів Shahed, а також низку інших типів БпЛА в різних регіонах — на півночі, сході, заході та в центрі країни.

Ще 20 ворожих дронів-імітаторів були або втрачені, або приглушені засобами РЕБ.

Нагадаємо, що російські війська завдали серії ударів по території Дніпропетровської області. Під обстрілами опинилися Синельниківський та Нікопольський райони.

Також ми повідомляли, що 12 липня росіяни атакували авіабомбами Дніпропетровщину. Є загиблі.