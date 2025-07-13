Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ обстреляла Украину дронами — сколько сбили силы ПВО

РФ обстреляла Украину дронами — сколько сбили силы ПВО

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 09:58
Обстрел 13 июля - что известно о работе ПВО
Работа мобильной группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки и в ночь на воскресенье, 13 июля, Россия осуществила массированную атаку на территорию Украины с применением ударных дронов. В целом противник использовал около 60 беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.

Реклама
Читайте также:
РФ обстріляла Україну дронами — скільки збили сили ППО - фото 1
Пост Воздушных сил. Фото: скриншот

Что известно о результатах работы ПВО

Россияне использовали до 40 дронов иранского типа Shahed, а также дроны-имитаторы различных моделей. Атаки поступали с направлений Курска и Миллерово в России.

Днем главной мишенью стали тыловые регионы Украины — зафиксировано более 20 "шахедов", которые направлялись вглубь страны. Ночью же удары были направлены на прифронтовые территории — в частности, Донецкую, Сумскую и Днепропетровскую область.

РФ обстреляла Украину дронами — сколько сбили силы ПВО - фото 2
Результат работы ПВО. Фото: Воздушные Силы ВСУ

Для отражения воздушной угрозы были задействованы силы авиации, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, а также подразделения радиоэлектронной борьбы и систем беспилотной обороны.

По состоянию на утро 13 июля украинским силам ПВО удалось сбить не менее 20 дронов Shahed, а также ряд других типов БпЛА в разных регионах — на севере, востоке, западе и в центре страны.

Еще 20 вражеских дронов-имитаторов были либо потеряны, либо подавлены средствами РЭБ.

Напомним, что российские войска нанесли серии ударов по территории Днепропетровской области. Под обстрелами оказались Синельниковский и Никопольский районы.

Также мы сообщали, что 12 июля россияне атаковали авиабомбами Днепропетровскую область. Есть погибшие.

взрыв обстрелы ПВО война в Украине Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации