Обстрел 13 июля - что известно о работе ПВО

Работа мобильной группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки и в ночь на воскресенье, 13 июля, Россия осуществила массированную атаку на территорию Украины с применением ударных дронов. В целом противник использовал около 60 беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.

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Что известно о результатах работы ПВО

Россияне использовали до 40 дронов иранского типа Shahed, а также дроны-имитаторы различных моделей. Атаки поступали с направлений Курска и Миллерово в России.

Днем главной мишенью стали тыловые регионы Украины — зафиксировано более 20 "шахедов", которые направлялись вглубь страны. Ночью же удары были направлены на прифронтовые территории — в частности, Донецкую, Сумскую и Днепропетровскую область.

Результат работы ПВО. Фото: Воздушные Силы ВСУ

Для отражения воздушной угрозы были задействованы силы авиации, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, а также подразделения радиоэлектронной борьбы и систем беспилотной обороны.

По состоянию на утро 13 июля украинским силам ПВО удалось сбить не менее 20 дронов Shahed, а также ряд других типов БпЛА в разных регионах — на севере, востоке, западе и в центре страны.

Еще 20 вражеских дронов-имитаторов были либо потеряны, либо подавлены средствами РЭБ.

Напомним, что российские войска нанесли серии ударов по территории Днепропетровской области. Под обстрелами оказались Синельниковский и Никопольский районы.

Также мы сообщали, что 12 июля россияне атаковали авиабомбами Днепропетровскую область. Есть погибшие.