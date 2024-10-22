Війська РФ 22 жовтня обстріляли Дніпропетровську область — є руйнування

Місце обстрілу на Дніпропетровщині. Фото ілюстративне: АрміяІнформ

У Дніпрі в ніч проти 22 жовтня було гучно. Внаслідок ворожого обстрілу у двох приватних будинках потрощені вікна і двері.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у вівторок, 22 жовтня.

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Лисак розповів, що також внаслідок ворожих обстрілів постраждала Нікопольщина. З вечора агресор продовжував атакувати цей район дронами-камікадзе, а також обстрілювати артилерією. Також було застосовано РСЗВ "Град".

"Гатив по Нікополю, Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадах", — зазначив Лисак.

Він додав, що усюди обійшлося без загиблих та постраждалих.

Обстріли Дніпропетровщини. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що у Запоріжжі троє людей загинули, а 19 отримали поранення внаслідок російських обстрілів.

Нагадаємо, 21 жовтня окупанти вдарили по Запоріжжю. Двох людей рятувальники дістали з-під завалів. Того ж дня загарбники атакували Суми, спричинивши пошкодження цивільної інфраструктури.