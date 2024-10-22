Войска РФ 22 октября обстреляли Днепропетровскую область - есть разрушение

Враг обстрелял Днепропетровщину — в эпицентре взрывов были жилые дома
В Днепре в ночь на 22 октября было громко. В результате вражеского обстрела в двух частных домах разбиты окна и двери.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак во вторник, 22 октября.
Удары врага по Днепропетровщине
Лисак рассказал, что также в результате вражеских обстрелов пострадала Никопольщина. С вечера агрессор продолжал атаковать этот район дронами-камикадзе, а также обстреливать артиллерией. Также был применен РСЗО "Град".
"Гатив по Никополю, Покровской, Красногригоревской и Мировской общинам", — отметил Лысак.
Он добавил, что всюду обошлось без погибших и пострадавших.
Ранее мы сообщали, что в Запорожье три человека погибли, а 19 получили ранения в результате российских обстрелов.
Напомним, 21 октября оккупанты ударили по Запорожью. Два человека спасатели достали из-под завалов. В тот же день захватчики атаковали Сумы, повлекшие повреждение гражданской инфраструктуры.
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