Войска РФ 22 октября обстреляли Днепропетровскую область - есть разрушение

Место обстрела в Днепропетровской области. Фото иллюстративное: АрмияИнформ

В Днепре в ночь на 22 октября было громко. В результате вражеского обстрела в двух частных домах разбиты окна и двери.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак во вторник, 22 октября.

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Лисак рассказал, что также в результате вражеских обстрелов пострадала Никопольщина. С вечера агрессор продолжал атаковать этот район дронами-камикадзе, а также обстреливать артиллерией. Также был применен РСЗО "Град".

"Гатив по Никополю, Покровской, Красногригоревской и Мировской общинам", — отметил Лысак.

Он добавил, что всюду обошлось без погибших и пострадавших.

Обстрелы Днепропетровской области. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в Запорожье три человека погибли, а 19 получили ранения в результате российских обстрелов.

Напомним, 21 октября оккупанты ударили по Запорожью. Два человека спасатели достали из-под завалов. В тот же день захватчики атаковали Сумы, повлекшие повреждение гражданской инфраструктуры.