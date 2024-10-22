Ворог 22 жовтня завдав ударів по Запоріжжю

Знищене внаслідок обстрілу приміщення. Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі троє людей загинули, а 19 дістали поранення внаслідок російських обстрілів. Серед поранених є 8-річна дівчинка.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у вівторок, 22 жовтня.

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Удари по Запорізькій області

Впродовж доби російські загарбники завдали 303 удари по 9 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю.

Також війська РФ здійснили 17 авіаційних ударів по Малій Токмачці. Окрім того, 170 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Малинівку, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку та Левадне.

Також окупанти здійснили чотири обстріли з РСЗВ по Роботиному та Малій Токмачці. 111 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

За словами Федорова, загалом надійшло 77 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Повідомлення від Івана Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 21 жовтня окупанти вдарили по Запоріжжю. Двох людей рятувальники дістали з-під завалів. Того ж дня загарбники атакували Суми, спричинивши пошкодження цивільної інфраструктури.