Враг 22 октября нанес удары по Запорожью

Уничтожено в результате обстрела помещения. Фото: Запорожская ОВА

В Запорожье три человека погибли, а 19 получили ранения в результате российских обстрелов. Среди раненых есть 8-летняя девочка.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров во вторник, 22 октября.

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Удары по Запорожской области

За сутки российские захватчики нанесли 303 удара по 9 населенным пунктам Запорожской области. В частности, враг нанес ракетный удар по Запорожью.

Также войска РФ совершили 17 авиационных ударов по Малой Токмачке. Кроме того, 170 БпЛА разной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Малиновку, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку и Левадное.

Также оккупанты совершили четыре обстрела из РСЗО по Роботиному и Малой Токмачке. 111 артобстрелов нанесены по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботиного, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

По словам Федорова, в общей сложности поступило 77 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Сообщение от Ивана Федорова. Фото: скриншот

Напомним, 21 октября оккупанты ударили по Запорожью. Два человека спасатели достали из-под завалов. В тот же день захватчики атаковали Сумы, повлекшие повреждение гражданской инфраструктуры.